Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri Adem Güner, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri Adem Güner, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Güner, mesajında, Milli Mücadele ve İstiklal Savaşı dönemlerinde Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan, Türk ve dünya basınında kazandığı itibarla güncel gelişmelerden vatandaşların haberdar olmasını sağlayan Anadolu Ajansının 101. kuruluş yıl dönümünü kutladığını belirtti.

AA'nın, Türkiye'nin ve Türk basınının gelişmesine büyük katkı sunduğuna, yazılı ve görsel alanda daima öncü bir kuruluş ve güvenilir haber kaynağı olduğuna işaret eden Güner, son yıllarda başarılı ve özverili çalışmalarıyla sadece yurt içinde değil, yurt dışında da dünyanın sayılı haber ajansları arasına girdiğini kaydetti.

Güner, "Dünyanın farklı bölgelerinde hizmet veren, çatışma ortamlarında bile canlarını riske atarak görevlerini en iyi şekilde sürdüren Anadolu Ajansı çalışanlarını tebrik ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 101. kuruluş yıl dönümünüzü kutlar, başarılarınızın devamını dilerim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün