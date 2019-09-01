Karadeniz Offroad Kupası

Trabzon Offroad Kulübü ile Akçaabat Belediyesinin iş birliğiyle düzenlenen Karadeniz Offroad Kupası'nın 4. ayak yarışları, Trabzon'un Akçaabat ilçesinde başladı.

01.09.2019 15:37
Karadeniz Offroad Kupası

Trabzon Offroad Kulübü ile Akçaabat Belediyesinin iş birliğiyle düzenlenen Karadeniz Offroad Kupası'nın 4. ayak yarışları, Trabzon'un Akçaabat ilçesinde başladı.

İlçe sahilindeki dolgu alanında gerçekleştirilen organizasyonda yarışların startını, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim verdi.

Zorlu parkurdan geçen sporcular, zamana karşı yarışarak en kısa sürede bitiş noktasına ulaşmaya çalıştı. Bazı araçların parkurda zorlandığı görüldü.

Toplam 29 aracın katıldığı organizasyonda sporcular, birbirlerine üstünlük kurmak için kıyasıya mücadele verdi.

Karadeniz Offroad Kupası
Kaynak: AA
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