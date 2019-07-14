?Karadeniz Off-Road Kupası, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 2. ayak yarışı, Rize'nin Ardeşen ilçesinde yapıldı.

Ardeşen Off-Road Spor Kulübü tarafından ?Rize Valiliği, Ardeşen Kaymakamlığı, Ardeşen Belediyesi, Rize Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü katkılarıyla düzenlenen organizasyona, çok sayıda vatandaş ilgi gösterdi.

Fırtına Vadisi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, İran, Gürcistan ve Rusya'dan 60 sporcu 30 araç katıldı.

Çok sayıda engelin bulunduğu ve Ömer Halisdemir adı verilen 5 bin 70 metrelik parkurda yapılan yarışlar, çekişmeli anlara sahne oldu. Dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele eden yarışmacılar, zaman zaman zorluklar yaşadı.

Parkuru tamamlayamayan yarışmacıların aracı, iş makineleri yardımıyla çekilirken bazı yarışmacıların ise araçlarının patlayan lastiğine rağmen etabı tamamlamaya çalıştıkları gözlendi.

Ardeşen Off-Road Kulübü Başkanı Ali Saruhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışmaya yaklaşık 30 aracın, toplam 60 yarışmacının katıldığını söyledi.

Türkiye'nin birçok yerinden sporcuyu ağırladıklarını ifade eden Saruhan, "Azerbaycan, İran, Gürcistan ve Rusya'dan da katılan sporcular var." dedi.

Samsun'dan yarışmayı izlemeye gelen fotoğrafçı Atanur Sevim ise "Güzel fotoğraflar çıktı. İnşallah yayınlayacağız. Yarışma çok güzel. Bazen ben de keşke katılsaydım diyorum." diye konuştu.

Beytullah Atabek de "Bu yarışmayı fotoğraflamak için geldim. Güzel kareler elde ettik." dedi.

Kaynak: AA