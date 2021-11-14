Karadeniz Off-Raod Kupası 4. ayak yarışları Ünye'de gerçekleştirildi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karadeniz Off-Raod Kupası 4. ayak yarışları Ünye'de gerçekleştirildi

AA / Hacer Öztürk - Haberler | Spor
Karadeniz Off-Raod Kupası 4. ayak yarışları Ünye'de gerçekleştirildi

Karadeniz Off-Raod Kupası 4. ayak yarışları Ordu'nun Ünye ilçesinde yapıldı.

ÜNYE, ORDU (AA) - Karadeniz Off-Raod Kupası 4. ayak yarışları Ordu'nun Ünye ilçesinde yapıldı.

Ünye Yunus Emre Off-Road Spor Kulübü (ÜNOF) tarafından düzenlenen Karadeniz Off- Road Kupası yarışlarına çok sayıda sporcu katıldı.

Hazırlanan özel parkurda gerçekleştirilen organizasyonda Azerbaycan ve Gürcistan'dan sporcular mücadele verdi.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, kupa töreninde yaptığı konuşmada, "Çok kadar heyecanlı bir programdı. Bütün yarışmacılara teşekkür ediyoruz. Burada emeği geçen, organizasyonun oluşmasına katkı sunanlara teşekkür ediyoruz." dedi.

ÜNOF Başkanı Alper Argan ise böyle etkinliklerle bölge coğrafyasının tanıtımına destek sağladıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından dereceye katılan takımlar ile sporculara kupa ve hediyeleri takdim edildi.

Karadeniz Off-Raod Kupası 4. ayak yarışları Ünye'de gerçekleştirildi

Karadeniz Off-Raod Kupası 4. ayak yarışları Ünye'de gerçekleştirildi

Karadeniz Off-Raod Kupası 4. ayak yarışları Ünye'de gerçekleştirildi

Karadeniz Off-Raod Kupası 4. ayak yarışları Ünye'de gerçekleştirildi

AA / Hacer Öztürk - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title