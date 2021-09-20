Karadeniz normale döndü, tezgahlar balıkla doldu

1 Eylül'de başlayan av sezonuyla birlikte denize açılan balıkçılar, hava şartları ve deniz suyu sıcaklığının 9 derecelere kadar ani düşüş yaşaması nedeniyle planladıkları gibi sezona başlayamadı. Geçen haftayla birlikte deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerine dönmesiyle balıkçılar tekrar Karadeniz'e açıldı. Zonguldak ve Bartın açıklarındaki palamut ve hamsi bolluğu balıkçıların yüzünü güldürdü. Bolluğun tezgahlara yansımasıyla da fiyatlarda düşüş yaşandı. Palamut, hamsi ve istavrit 15 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.