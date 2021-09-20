Karadeniz normale döndü, tezgahlar balıkla doldu - Haberler
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Karadeniz normale döndü, tezgahlar balıkla doldu

Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan - Haberler | Güncel
Karadeniz normale döndü, tezgahlar balıkla doldu

KARADENİZ'de deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerine dönmesiyle birlikte tezgahlar balıkla dolmaya başladı.

KARADENİZ'de deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerine dönmesiyle birlikte tezgahlar balıkla dolmaya başladı. Balıkçı Oktay Ertük, "Balık bolluğu var bu sene. Denizde çok hamsi var. Hamsinin olduğu yerde palamut çok olur. Vatandaşların ve bizim yüzümüzü güldürdü" dedi.

1 Eylül'de başlayan av sezonuyla birlikte denize açılan balıkçılar, hava şartları ve deniz suyu sıcaklığının 9 derecelere kadar ani düşüş yaşaması nedeniyle planladıkları gibi sezona başlayamadı. Geçen haftayla birlikte deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerine dönmesiyle balıkçılar tekrar Karadeniz'e açıldı. Zonguldak ve Bartın açıklarındaki palamut ve hamsi bolluğu balıkçıların yüzünü güldürdü. Bolluğun tezgahlara yansımasıyla da fiyatlarda düşüş yaşandı. Palamut, hamsi ve istavrit 15 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Bu yıl balık bolluğu yaşanacağını belirten Oktay Ertürk, "Balık bolluğu var bu sene. Havada biraz sıkıntı vardı. Şimdi düzeldi deniz. Denizde çok hamsi var. Hamsinin olduğu yerde palamut çok olur. Mezgit ve çinekop da olacak. Vatandaşların ve bizim yüzümüzü güldürdü. Bu yıl herkes balığa doyacak inşallah. Fiyatlar da düşmeye başladı. Şu an için fiyatların makul olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.


- Zonguldak
Karadeniz normale döndü, tezgahlar balıkla doldu

Karadeniz normale döndü, tezgahlar balıkla doldu

Karadeniz normale döndü, tezgahlar balıkla doldu

Karadeniz normale döndü, tezgahlar balıkla doldu

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