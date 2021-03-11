"Karadeniz Müzikleri Beste Yarışması" sonuçlandı
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"Karadeniz Müzikleri Beste Yarışması" sonuçlandı

11.03.2021 14:43 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:15

Ortahisar Belediyesi tarafından ikincisi düzenlenen Karadeniz Müzikleri Beste Yarışması'nın sonuçları açıklandı.

Ortahisar Belediyesi tarafından ikincisi düzenlenen Karadeniz Müzikleri Beste Yarışması'nın sonuçları açıklandı.

Ortahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 21 Aralık 2020-8 Mart 2021 tarihlerinde organize edilen yarışmaya 49 yarışmacı 59 eserle katıldı.

Yarışmanın jürisinde Ortahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Saadettin Önsel, TRT Trabzon Radyosu Yayın Şefi Mustafa Güler, Trabzon Üniversitesi Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Özlem Aydın, TRT Gençlik Korusu Şefi Emine Yıldız, TRT Yerel Sanatçısı İhsan Eyüpoğlu ve Ortahisar Belediyesi Meclis Üyesi Nusret Onur yer aldı.

Jüri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, "Ah Ayeser Ayeser" adlı eseriyle Gürsel Tahmaz birinci, "Yalancı Bahar" adlı eseriyle Orhan Topal ikinci ve "Bekledim Yollaruni" adlı eseriyle Erol Bal üçüncü oldu.

"Sevdanun Karası Var" adlı eseriyle Bayram Terzi, "Yalvariyrum Allah'a" adlı eseriyle Burhan Atik, "Benim Köyüm Meşeli" adlı eseriyle Battal Macar da mmansiyon ödülüne layık görüldü.

Yarışma sonunda birinci 7 bin, ikinci 5 bin, üçüncü ise 3 bin lira ile ödüllendirildi. Mansiyon almaya hak kazanan yarışmacıların her birine 2 bin lira verildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, dereceye girenlerin ödülleri banka hesaplarına yatırıldı.

Jüri üyeleriyle makamında görüşen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yarışmanın Karadeniz müziği repertuarını geliştirmek, besteci ve söz yazarlarını nitelikli yeni eserler vermeye teşvik etmek, eserlerin tanıtılmasına katkıda bulunmak, yeni bestecilerin yetiştirilmesi ve Karadeniz müziğini gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlendiğini belirtti.

Emeği geçenlere teşekkür eden Genç, jüri üyelerine plaket verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik

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