Karadeniz müziği sanatçısı Ayhan Alptekin hayatını kaybetti

Karadeniz müziği sanatçısı Ayhan Alptekin, Rize'de hayatını kaybetti.

Karadeniz müziği sanatçısı Ayhan Alptekin, Rize'de hayatını kaybetti.

56 yaşındaki Alptekin, beyin tümörü teşhisiyle tedavi gördüğü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Servisi'nde bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Evli ve 4 çocuk babası Alptekin'in cenazesi, yarın memleketi Rize'nin Ardeşen ilçesinde toprağa verilecek.

Ayhan Alptekin'in özgeçmişi

1965 yılında Ardeşen'de doğan Alptekin, 2003 yılında "Ah Ulan Ah" isimli ve içinde Lazca şarkılar da olan albüm çıkardı.

Ayhan Alptekin, "Gel Beni Dinle", "Gelme", "Sindoma Ayhan-Lazuri", "Oy Nana", "Şahlandı Karadeniz", "Ah Ulan Ah", "Hülya", "Hey Gidi Gönül", "Çona", "Karadeniz Tavernası", "Karadeniz Tavernası 2" ve Ayhan Alptekin Box Set isimli albümlere imza attı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal