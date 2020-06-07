Karadeniz manzaralı "Millet Bahçesi" vatandaşın beğenisini topladı
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Karadeniz manzaralı "Millet Bahçesi" vatandaşın beğenisini topladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Millet Bahçeleri Toplu Açılış Töreni ile hizmete alınan Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Millet Bahçesi'ne vatandaşlar ilgi gösteriyor.

07.06.2020 11:54 | Son Güncelleme: 07.06.2020 11:59

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Millet Bahçeleri Toplu Açılış Töreni ile hizmete alınan Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Millet Bahçesi'ne vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Akçaabat'ta, eski Akçaabat Fatih Stadı yerine inşa edilen ve iki gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telekonferans yöntemiyle katıldığı törenle açılan Millet Bahçesi, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 9 milyon 600 bin lira maliyetle yaklaşık 23 bin metrekare üzerine yapıldı.

Millet kıraathanesi, biyolojik gölet ve çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, çardaklar, süs havuzu, spor alanları gibi sosyal donatıların bulunduğu alanın açılmasının hemen ardından Millet Bahçesi'ne aileleriyle gelen vatandaşlar, keyifli zaman geçirdi.

"Millet Bahçesi, önemli bir sosyal alan haline gelecek"

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeye çok güzel bir bahçe kazandırıldığını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Karadeniz manzaralı bahçenin vatandaşların beğenisine sunulduğu ilk günde büyük ilgi gördüğüne işaret eden Ekim, özellikle çocukların oyun alanlarından büyük keyif aldıklarını aktardı.

Ekim, şehir yaşantısında insanların nefes alabilecekleri bu gibi alanların yapılmasının önemine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans yöntemiyle katılarak açılışını gerçekleştirdiğimiz Millet Bahçesi, ilçemiz, şehrimiz ve bölgemiz için önemli bir sosyal alan haline gelecek. Gerek ilçe halkımızın gerekse Karadeniz Sahil Yolu'nda seyreden ve mola vermek isteyen insanlar için eşsiz bir manzaraya sahip. İnsanlarımız, Karadeniz manzaralı millet bahçesinde yeşilin ve birbirinden farklı ağaçların içerisinde zaman geçirebilecekler."

"Daha çok yeşil alan yapılmasına özel önem verildi"

Ekim, herkesi Millet Bahçesi'nde zaman geçirmeye davet ederek, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, çardaklar, süs havuzları ve spor alanlarının da yer aldığı yaklaşık 23 bin metrekarelik alana sahip olduğunu anımsattı.

Güzel bir proje olduğunu ve daha çok yeşil alan yapılmasına ayrıca özel önem verildiğini belirten Ekim, "Buraya gelen insanlar, Millet Bahçesi'nin şehrimize önemli bir değer kattığı yönünde çok güzel geri dönüşler sağladı. Umuyoruz bundan sonraki süreçte herkes buradan en iyi şekilde istifade edecektir." dedi.

Ekim, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde bulunan Millet Bahçesi'nin, güzergahta yolculuk yapacak yerli ve yabancı turistler için de farklı bir imaj oluşturacağını sözlerine ekledi.

Karadeniz manzaralı 'Millet Bahçesi' vatandaşın beğenisini topladı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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