Karadeniz Kyk Masa Tenisi Turnuvası Başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Masa Tenisi Karadeniz Bölge Turnuvası başladı.

Bafra Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya Samsun, Rize, Trabzon, Artvin, Gümüşhane, Amasya, Tokat, Giresun, Sinop ve Ordu'dan 80 sporcu katıldı. Turnuva öncesi konuşan KYK Samsun İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, "Türkiye'nin muhtelif bölgelerinde futbolda, basketbolda, voleybolda, masa tenisinde, satrançta, badmintonda bölgeler arası müsabakalar yapıyoruz. Masa tenisinde de Samsun'un ev sahipliğiyle Karadeniz'in tamamını kapsayacak şekilde bölge müsabakaları yapıyoruz. Kredi Yurtlar Kurumu'nun asli görevi beslenme ve barındırmadır. Bunun dışında gençlerin ufuklarını geliştirici etkinlikler düzenliyoruz" dedi.

Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin ise, "İnsanın çok sağlıklı bir şekilde yaşaması isteniyorsa spor yapmalı. Spor insana dinamizm kazandırır. Öğrencilere Bafra'da ağırlamaktan son derece mutluyum. İnşallah buradan memnun olarak ayrılırlar" şeklinde konuştu.

3 gün sürecek olan turnuvanın açılış maçında Tokat KYK, Artvin KYK'yı 3-0 yendi. Turnuvanın açılışına Bafra Milli Piyango Yurt Müdürü Ncela Kodal, Bafra Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Osman Şenocak, yurt müdürleri ve öğrenciler katıldı. - SAMSUN