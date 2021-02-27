Karadeniz köylerinde kısıtlama hareketliliği
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Karadeniz köylerinde kısıtlama hareketliliği

27.02.2021 13:15 | Son Güncelleme: 27.02.2021 13:19
Karadeniz köylerinde kısıtlama hareketliliği

SAĞLIK Bakanlığı'nın paylaştığı vaka sayısı haritasına göre 15-21 Şubat tarihlerinde oransal olarak en çok vaka görülen iller sıralamasında 5'inci olan Rize'de, vatandaşlar hafta sonu kısıtlama için yine köy ve kırsaldaki mahallelere çıktı.

SAĞLIK Bakanlığı'nın paylaştığı vaka sayısı haritasına göre 15-21 Şubat tarihlerinde oransal olarak en çok vaka görülen iller sıralamasında 5'inci olan Rize'de, vatandaşlar hafta sonu kısıtlama için yine köy ve kırsaldaki mahallelere çıktı. Köylülerden Fatma Civaoğlu, hafta sonları köye gelenlerin sayısının arttığını belirterek, "Hep hafta sonları köye geliyorlar ama biz de çok korkuyoruz" diye konuştu.

?Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı vaka sayısı haritasına göre 15-21 Şubat 2021 tarihleri arasında oransal olarak en çok vakanın görüldüğü iller sıralamasında 5'inci sırada yer alan Rize'de filyasyon ekiplerinin yaptığı tespitlerde, vaka artışlarında yöreye özgü sosyal hareketlilik öne çıktı. Kentte özellikle hafta sonu kısıtlamalarını köy ve yaylalardaki evlerinde geçirmek isteyenler nedeniyle yoğun hareketlilik yaşanıyor. Yetkililerin uyarılarına, güvenlik güçlerinin aldığı önlemlere rağmen köye çıkanlar, kısıtlamada, bağ ve bahçe işleriyle uğraştıklarını söyledi.

'HAFTA SONLARI KÖYE GELİYORLAR, BİZ DE KORKUYORUZ'Fatma Civaoğlu kendisinin sürekli köyde olduğunu, ancak hafta sonları köye gelenlerin sayısının arttığını söyleyerek, "Hep hafta sonları köye geliyorlar ama biz de çok korkuyoruz. Kimseyle görüşmüyoruz. Kapıya da yazmıştık 'misafir kabul etmiyoruz' diye. Ben de ineklerimle bahçemle uğraşarak zaman geçiriyorum" şeklinde konuştu. Bahçesinde odun hazırlayan Dursun Şeremet "Biz boş durmayı sevmiyoruz, hafta sonları köyümüze gelerek bağ bahçe işleri yapıyoruz. Bugün de odun yapıyoruz. Kimseyle görüşmeden bu iki günü çalışarak değerlendiriyoruz" dedi.Odun ve çay taşımak için kullanılan teleferiğini tamir edem Fatih Demirata, "Fırsat buldukça geliyoruz. Hava da güzel olunca biz de eksik kalan işleri hallediyoruz. Teleferik bozulmuştu. Bugün bununla uğraşacağız. Herkesten uzak kalarak köyün, doğanın keyfini çıkarıyoruz" diye konuştu. 

Kısıtlama için köye geldiğini söyleyen Hanife Özyanık, "Esnafım, biraz stres atayım, temiz havanın keyfini çıkaralım diye hafta sonları köye geliyoruz. Burada işlerimizi hallediyoruz. Enerjimizi kazanmak içinde kara lahana yemekleri yiyoruz" dedi.


- Rize
Karadeniz köylerinde kısıtlama hareketliliği
Karadeniz köylerinde kısıtlama hareketliliği
Karadeniz köylerinde kısıtlama hareketliliği
Karadeniz köylerinde kısıtlama hareketliliği
Karadeniz köylerinde kısıtlama hareketliliği
Karadeniz köylerinde kısıtlama hareketliliği
Karadeniz köylerinde kısıtlama hareketliliği
Karadeniz köylerinde kısıtlama hareketliliği
Karadeniz köylerinde kısıtlama hareketliliği
Karadeniz köylerinde kısıtlama hareketliliği
Karadeniz köylerinde kısıtlama hareketliliği
Karadeniz köylerinde kısıtlama hareketliliği
Karadeniz köylerinde kısıtlama hareketliliği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu ERBAŞ

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