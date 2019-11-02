02.11.2019 10:00

Karadeniz kabardı, dalgalar sahili kapladı

DÜZCE - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kabaran Karadeniz, sahil şeridine kadar yükseldi. Mavi bayraklı plajların bir bölümü denizin gidip gelmesi ile sular altında kaldı.

Havaların mevsim normallerine dönmesi ve rüzgarların kendini hissettirmesi ile birlikte soğuk hava Karadeniz'de etkili olmaya başladı. Karadeniz'de rüzgar yer yer poyraz olarak yaklaşık 10-20 km/sa ulaştı. Sıcaklık 9 dereceye kadar düştü. Rüzgarın artması ve dalgaların sahile vurması dolayısıyla kumsala doğru ilerleyen dalgalar, Akçakoca'da Mavi bayraklı Plajların bir bölümünü kapladı. Fırtına ile deniz sahilde 20-30 metre kadar kıyı şeridine girerken, plajın büyük bölümünü deniz suları altında kaldı.

Kaynak: İHA