Karadeniz İstanbul açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem oldu
Karadeniz'de İstanbul Arnavutköy açıklarında 7.03 kilometre derinlikte 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
14.04.2020 07:45 | Son Güncelleme: 14.04.2020 07:46
Karadeniz'de İstanbul Arnavutköy açıklarında 7.03 kilometre derinlikte 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Karadeniz İstanbul Arnavutköy açıklarında gece saat 02.56'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin 7.03 kilometre derinlikte olduğunu duyurdu.
(İHA)
Kaynak: İHA