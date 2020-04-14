Karadeniz İstanbul açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem oldu
Karadeniz'de İstanbul Arnavutköy açıklarında 7.03 kilometre derinlikte 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
14.04.2020 03:30 | Son Güncelleme: 14.04.2020 03:30
Karadeniz'de İstanbul Arnavutköy açıklarında 7.03 kilometre derinlikte 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Karadeniz İstanbul Arnavutköy açıklarında gece saat 02.56'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin 7.03 kilometre derinlikte olduğunu duyurdu. - İSTANBUL
Kaynak: İHA