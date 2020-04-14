Karadeniz insanı pratik zekasını yine gösterdi
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Çamlıhemşin, Karadeniz, Karaman, Rize, 3. Sayfa

Karadeniz insanı pratik zekasını yine gösterdi

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde çamura saplanan kamyon kepçe yardımı ile Karadeniz insanının pratik zekasına has bir yöntemle bulunduğu yerden kurtarıldı.

14.04.2020 11:53 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:58
Karadeniz insanı pratik zekasını yine gösterdi

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde çamura saplanan kamyon kepçe yardımı ile Karadeniz insanının pratik zekasına has bir yöntemle bulunduğu yerden kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Çamlıhemşin ilçesine bağlı Boğaz Yaylasında kış öncesi bırakılan Ömer Karaman'a ait 06 FR 4319 plakalı yük kamyonu yayladan dönüş yolunda bir anda çamura saplandı. Karaman'ın yardımına kardeşi Nusret Karaman yetişti. İçi boş olduğu için bir süre çamurda sürüklenen kamyon çamurdan tüm uğraşlara rağmen çıkamayınca iş makinesiyle pratik bir yöntemle kurtarıldı. Nusret Karaman, iş makinesine bağladığı halat ile kamyonun kafasını kaldırarak kamyonun yönünü değiştirerek saplandığı çamurdan kurtardı. Karaman kurtarma operasyonunu "Laz işi kamyon kurtarma operasyonu" diyerek sosyal medyadan paylaştı. Görüntü kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi. - RİZE

Kaynak: İHA

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