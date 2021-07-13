"Karadeniz'in Zeugması"nda kademeli normalleşme sonrası ziyaretçi hareketliliği yaşanıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında uygulanan kademeli normalleşmenin ardından kapılarını yeniden ziyaretçilere açan Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianaupolis Antik Kenti, tarih meraklılarından ilgi görüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında uygulanan kademeli normalleşmenin ardından kapılarını yeniden ziyaretçilere açan Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianaupolis Antik Kenti, tarih meraklılarından ilgi görüyor.

İlçenin 3 kilometre batısında yer alan ve içinde iki hamam, iki kilise yapısı, bir savunma yapısı, kaya mezarları, tiyatro, bir kemerli ve kubbeli yapı, anıtsal kültik niş, sur, villa, diğer anıtsal binalar ile bazı kült alanları gibi 14 dağınık kamu ve diğer tür yapıların yer aldığı Hadrianaupolis, 1 Temmuz'da başlayan normalleşme süreciyle yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Geç Hellenistik, Roma ve Erken Bizans devirlerinde yerleşim yeri olarak kullanıldığı tahmin edilen antik kente gelen ziyaretçiler, at, fil, panter, geyik ve sanat tarihinde görülen karışık bir hayvana verilen isim olan "grifon" gibi birçok hayvanın tasvir edildiği mozaikleri görme imkanı buluyor.

Ortaya çıkarılan mozaikler sebebiyle "Karadeniz'in Zeugması" olarak ünlenen antik kenti tercih eden ziyaretçiler, ayrıca 2. yüzyıla ait mezar ve kaya mezarlarını, antik döneme ait paraları, ölülere ait kişisel eşyaları ve 1800 yıllık adak levhasını da yakından inceleyebiliyor.

Karabük Valiliğince ören yerine dönüştürülmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığına başvuruda bulunulan, 2003'te başlayan kazı çalışmalarının devam ettiği antik kente gelenler, Kazı Başkanı Doç. Dr. Ersin Çelikbaş tarafından bilgilendiriliyor.

"Bilmedikleri bir antik kent ortaya çıkarılıyor"

Karabük Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çelikbaş, AA muhabirine, normalleşme süreci ve turizm sezonunun başlamasıyla ziyaretçilerin kafileler halinde kazı alanına gelmeye başladığını söyledi.

Hadrianaupolis'in görülmeye değer olduğunu, her geçen gün daha çok yapıyı ortaya çıkarıp ziyaretçilerin hizmetine sunmak istediklerini vurgulayan Çelikbaş, "Gelen ziyaretçiler, denize uzak bölgede böyle görkemli kenti aslında beklemiyorlar. Dolayısıyla en büyük şaşkınlıkları bu. Bilmedikleri bir bölgede, bilmedikleri antik kent ortaya çıkarılıyor." diye konuştu.

"Turizme açılmadan ziyaretçi akınına uğruyor"

Antik kente turizmci arkadaşlarıyla gelen Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Kapadokya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Talip Aldemir de çok etkilendiğini dile getirdi.

Ülkenin tarih zenginliğini görme şansı yakaladıklarını aktaran Aldemir, "Antik kent, henüz turizme açılmadan ziyaretçi akınına uğramış. Tamamen açıldığında ülkemize, turizm camiamıza bir ürün olarak karşımıza çıkacaktır. Karabük, Safranbolu ayrı bir güzellik, dünyaca ünlü marka. Safranbolu'ya gelenlere, kazı çalışmalarını yerinde görmelerini tavsiye ediyorum." dedi.

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu Ergüder ise Hadrianaupolis'in, tarihi geçmişiyle muazzam bir yer olduğunu ifade etti.

Antik kente bir grup getirdiklerini belirten Ergüder, "Gezerken başka ziyaretçilerin olduğunu da gördük. Bu haliyle bile oldukça fazla ziyaretçi ağırlıyor. Burası Safranbolu'ya giden yol üzerinde. Dolayısıyla Safranbolu'ya gelen herkesin uğrayacağı bir güzergah. Herkesi Hadrianaupolis'i görmesi için buraya davet ediyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler