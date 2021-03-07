"Çok yüksek risk" kategorisindeki Trabzon'da, cadde ve sokaklar boş kaldı
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"Çok yüksek risk" kategorisindeki Trabzon'da, cadde ve sokaklar boş kaldı

07.03.2021 12:57 | Son Güncelleme: 07.03.2021 13:14

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "yüksek ve çok yüksek risk" kategorisinde bulunan Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Gümüşhane ve Artvin sakin bir gün geçiriyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "yüksek ve çok yüksek risk" kategorisinde bulunan Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Gümüşhane ve Artvin sakin bir gün geçiriyor.

Salgınla mücadele amacıyla 8 Mart Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında "çok yüksek risk" kategorisinde bulunan Trabzon'da sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

Yağışla birlikte hava sıcaklığının düne göre hissedilir derecede düştüğü kentte, Atatürk Alanı'ndaki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı, Kahramanmaraş ve Kunduracılar caddeleri ile Uzun Sokak en sakin günlerinden birini daha yaşadı.

Karadeniz Sahil Yolu'nda güvenlik güçlerince yapılan denetimlerin yanı sıra caddelerde bulunan vatandaşlara kimlik ve izin belgeleri sorularak kontrolleri sağlandı.

Bu arada, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri şehir merkezindeki Uzunsokak ve Kahramanmaraş Caddelerinde başlattıkları kanalizasyon ve su çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

'Çok yüksek risk' kategorisindeki Trabzon'da, cadde ve sokaklar boş kaldı
'Çok yüksek risk' kategorisindeki Trabzon'da, cadde ve sokaklar boş kaldı
'Çok yüksek risk' kategorisindeki Trabzon'da, cadde ve sokaklar boş kaldı
'Çok yüksek risk' kategorisindeki Trabzon'da, cadde ve sokaklar boş kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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