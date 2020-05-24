Karadeniz'in yüksek kesimlerine mayıs karı yağdı Orta ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri, mayıs ortasında yağan karla beyaza büründü.

Orta ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri, mayıs ortasında yağan karla beyaza büründü.

Gümüşhane'yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava, dün gece ve bugün de devam etti.

Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı civardaki köyleri beyaza bürüdü.

Trabzon

Trabzon'da geceden itibaren etkisini gösteren soğuk ve yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

İlçelere bağlı bazı yaylalarda hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü, kar kalınlığının ise 20 santimetreye ulaştığı belirtildi.

Öte yandan, turizm merkezlerinden Uzungöl ile Sümela Manastırı'nda da kar yağışı etkili oldu.

Giresun

Giresun'un yüksek kesimleri ve yaylalar, iki gündür süren kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

Bazı bölgelerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

İç kesimlerindeki Şebinkarahisar, Alucra, Çamoluk ilçeleri ve Sivas ile ulaşımının sağlandığı 2200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde de kar etkili oldu.

Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama olmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bayburt

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düştüğü Bayburt'ta, gece ve sabah saatlerinde kent merkezinde karla karışık yağmur etkili oldu.

Yağışın yüksek kesimlerde yerini kara bıraktığı yüksek rakımlı alanlar beyaza büründü.

Kar yağış, köylerde yaşayan vatandaşları olumsuz etkiledi.

Rize

Rize'nin yüksek kesimlerindeki yaylalar, kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düştüğü Çamlıhemşin ilçesine bağlı Avusor, Gito ve Pokut, Huser Yaylası'nda kar yağışı etkili oldu.

Öte yandan İkizdere ilçesine bağlı Petran ve Anzer Yaylası ile Güneysu ilçesine bağlı Handüzü Yaylası da beyaza büründü.

Kar kalınlığının 5 ile 15 santimetreyi bulduğu yaylalarda yaşayan vatandaşlar, bu anları görüntüleyerek sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Ordu

Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası ve Aybastı ilçesine bağlı 1500 rakımlı Perşembe Yaylası, gece saatlerinde yağan karla beyaza büründü.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çambaşı Yaylası ile çevresindeki obalarda dün ve bu gece kar yağdığını söyledi.

Şu an için sıkıntılı bir durum olmadığını, mağduriyet ihtimaline karşı ilgili kurumların hazır olduğunu aktaran Kaya, karla birlikte güzel manzaralar oluştuğunu kaydetti.

Perşembe Yaylası ise gece başlayan ve sabah saatlerine kadar süren karın ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Kaynak: AA