Karadeniz'in Yeni Lojistik Üssü Filyos Limanı, Hizmete Açıldı

Filyos Limanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Karaismailoğlu'nun katıldığı tören ile hizmete açıldı.

Filyos Limanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Karaismailoğlu'nun katıldığı tören ile hizmete açıldı.

Karaismailoğlu, "Yüzlerce iş makinası ile binlerce arkadaşımızın, 1765 gün gece gündüz çalışması sonucunda Liman projemiz Zonguldak kıyısında hayata geçirilmiştir. Ülkemizin en önemli lojistik üslerinden biri olarak tasarladığımız limanımız şimdiden doğalgaz sevkiyatının ve ticaretin merkezi olma konumu kazandı" dedi.

Filyos Limanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun, katıldığı tören ile hizmete açıldı. Filyos Limanı'nın açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Heyecanlıyız. Bu eser 10 yıllık değil 20 yıllık değil 150 yıl, taa Sultan Abdulhamid'e dayanıyor. Büyük tonajlı gemilerin yükleme ve boşaltma yapabileceği ticaret ve sanayi alanı olan Filyos Limanı nihayet hayata geçti" ifadelerine yer verirken; Bakan Karaismailolu, "Avrasya'nın ticaret gölü olacak, Karadeniz'in artan ticari trafiğini ve buradan ülkemize sağlanacak kazançları öngören vizyonumuzla, liman yatırımlarına hız vererek projelerimizi birer birer tamamlıyoruz" dedi.

-"Filyos Limanı, yıllık 25 milyon ton kapasiteye sahip"

Dünya ticaretinin yüzde 90'ının denizyolu ile gerçekleştiğini dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, lojistik süper güç olma yolunda ilerleyen Türkiye'nin bu konuda iddialı projeler ortaya koyduğunu ifade etti. Yüzlerce iş makinesinin ve binlerce çalışanın 1765 gün boyunca gece gündüz çalışarak Filyos Limanı'nı hayata geçirdiğinin altını çizen Bakan Karaismailoğlu, "Hükümetlerimiz döneminde kıyılarımızdaki liman sayısını 37'den 84'e çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hem bölgemizi hem de ülkemizi bir adım daha ileriye taşıyacak 'dev bir lojistik merkez' projesi olan Filyos Limanı'nda rıhtım ve geri saha inşaatını tamamladık. Her projemizde olduğu gibi limanımızın çevresindeki doğal dokunun geliştirilmesi konusunda büyük bir ihtimam gösterdik. Limanımıza bakan yamaçlara bin adet ağaç dikildi" dedi.

"Aynı anda farklı boyutlardaki 13 geminin elleçlemesi yapılabilecek"

Karaismailoğlu, "Limanımızdaki eksi 14 metrelik rıhtımda; 70 bin detveyt tonluk genel kargo gemileri ile 110 bin detveyt tonluk konteyner gemilerine hizmet verilecek. Ayrıca yine eksi 19 metrelik rıhtımımızda; 180 bin detveyt tonluk kuru yük gemileri ile 195 bin detveyt tonluk konteyner gemilerine hizmet sağlanacak. Aynı anda farklı boyutlardaki 13 geminin elleçlemesi yapılabilecek limanımızın yıllık kapasitesi 25 milyon tondur. Türkiye, ulaştırma ve haberleşme alanında yatırımlarına var gücüyle devam edecek. Sanayicimiz, ihracatçımız, çiftçimiz, turizmcimiz için uzakları yakın eden projelerimizi birbiri ardına hayata geçireceğiz" diye konuştu.

-"Filyos Limanı doğalgaz sevkiyatının ve ticaretin merkezi olacak"

Filyos Limanı'nın yapım aşamasından itibaren sondaj gemilerine ev sahipliği yaptığını anımsatan Bakan Karaismailoğlu, Filyos Limanı'nın önemli bir lojistik üs olduğunu vurgulayarak şu şekilde konuştu:

"Fatih Sondaj gemimizin ülkemizi sevince boğan doğalgaz keşfinden sonra, bin 132 metre uzunluğunda ve 14 metre derinliğindeki rıhtım ile birlikte, 23, 6 hektarlık geri saha alanlarımızı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na tahsis edildi. Kanuni Gemimiz de kısa bir süre önce limanımızdan hizmet aldı. Ne mutlu bizlere ki, ülkemizin en önemli lojistik üslerinden biri olarak tasarladığımız limanımız şimdiden doğalgaz sevkiyatının ve ticaretin merkezi olma konumu kazandı. Ticaret yollarının kesintisiz hizmet verebilmesi için Filyos Limanı ve Filyos Endüstri Sanayi Bölgemizi, demiryolu hatlarına bağlarken ve karayolu kapasitesini de artıyoruz. Limanımız, önemli bir lojistik üs olarak, Karabük, Zonguldak ve Bartın ile birlikte Batı Karadeniz bölgemizin kalkınmasına da ivme kazandıracaktır. "

-Cumhurbaşkanı Erdoğan "Büyük tonajlı gemilerin yükleme ve boşaltma yapabileceği ticaret ve sanayi alanı olan Filyos Limanı nihayet hayata geçti" dedi.

Gemilerin yükleme boşaltma yapabileceği uluslararası bir ticaret ve sanayi alanının hayata geçtiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi tarihi ana şahitlik etmek üzere Filyos'tayız. Heyecanlıyız. Bu eser 10 yıllık değil 20 yıllık değil 150 yıl, taa Sultan Abdulhamid'e dayanıyor. O günden bugüne ihmallerle geldi dayandı. Buraya gelmeden önce limanı ve gaz işleme tesislerimizin inşa edileceği alanı gezdik, sunumları dinledik, büyük tonajlı gemilerin yükleme ve boşaltma yapabileceği ticaret ve sanayi alanı olan Filyos Limanı nihayet hayata geçti. Mendireği ile limanı ile aynı anda 13 gemiyi, tanker hariç alabilecek durumda. 13 gemi buraya yanaşabilecek durumda. Gayet yüksek bir derinliğe sahip bu limanımız Türkiye'nin en büyük limanı konumunda. Bu da şu anda Batı Karadeniz'de, yerini görüyorsunuz gayet muhteşem mendireği ile olsun, iç dış yanaşma alanlarıyla olsun Batı Karadeniz'de böyle güzel bir limana Zonguldak'ımızın sahip olması demek artık buradan dünyaya açılma şansını Zonguldak'ta yakalayacağız. Bu liman aynı zamanda 2023 hedefimizde dünyayı ilk 10 ekonomiye çıkarmanın önemli altyapılarından biridir. Yılsonunda 200 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmanın ışığını görmeye başladık. Limanın inşasında emeği geçen Bakanlığından, yüklenici firmasına, çalışanına kadar herkesi tebrik ederim" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan merakla beklenen müjdeyi de Filyos Limanı'nın açılışında açıkladı. Erdoğan "Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya gaz sahasındaki Amasra -1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı" dedi.

Kaynak: Habermetre