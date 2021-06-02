Karadeniz'in rengi değişti
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Karadeniz'in rengi değişti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Samsun'da etkili olan sağanak nedeniyle Karadeniz'in rengi değişti.

Samsun'da etkili olan sağanak nedeniyle Karadeniz'in rengi değişti. Son 24 saatte metre kareye 28,3 kilo yağışın düştüğü Samsun'da bu toplam yağışın 16 kilosu yarım saat içerisinde yağdı.

Samsun'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yarım saatte gündelik hayatlı felç etti. Şehir merkezi, ana arterler, caddeler ve sokaklar bir anda göle dönüştü. Seyir halindeki araçlar yarıya kadar gelen yollarda gitmekte zorluk çekerken, dışarıda bulunan vatandaşlar ise güvenli bir yer bulup sığındılar. Dükkanlarını su basan bazı iş yerleri de ekipleri beklemeden dükkanlarını kendi imkanları ile temizlediler.

Etkili sağanak sonu oluşan yağmur suları, şiddetli bir şekilde Karadeniz'e aktı. Karadeniz'in mavi rengi sahil kısmından kilometrelerce uzaklığa kadar kahverengiye bulandı. Kıyı şeridinden onlarca kilometre uzaklıktaki mavi şerit ve denizde oluşan yağmur suyu kirliliği havadan drone ile görüntülendi.

SON 24 SAATTE DÜŞEN 28,3 KİLO YAĞIŞIN 16 KİLOSU YARIM SAAT İÇİNDE DÜŞTÜ

Samsun Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü hava tahmin uzmanları Samsun'a düşen yağışla ilgili olarak, "Kuvvetli yağışın olduğu sırada Samsun merkeze yarım saat içinde metre kareye 16 kilo yağış düştü. Son 24 saatte ise Samsun'a toplam 28,3 kilo yağış düştü. Saat 11.20 ile 11-50 arasında bu toplam yağışın 16 kilosu metre kareye düştü. Daha sonra Samsun'da en fazla yağış Salıpazarı Düzdağ Mahallesi'ne metre kareye 74,6 kilo yağış düştü. Canik Kaşyayla Mahallesi'ne 35,3 kilo, Çarşamba Eğridere Mahallesi'ne 34,9 ve Terme Kozluk Mahallesi'ne metre kareye 35,3 kilo yağış düştü. Yağışlar Çarşamba günü geç saatlere kadar ara ara devam edecek. Bölge genelinde yağış bekleniyor. Pazartesi gününe kadar özellikle kıyı kesimlerde yağışların devam etmesini bekliyoruz" diye konuştular.

(Erdi Demür-Furkan Abrek Ünal/İHA)

Karadeniz'in rengi değişti
Karadeniz'in rengi değişti
Karadeniz'in rengi değişti
Karadeniz'in rengi değişti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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