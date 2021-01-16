Karadeniz'in rengi değişti
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Karadeniz'in rengi değişti

16.01.2021 11:33 | Son Güncelleme: 16.01.2021 11:37
Karadeniz'in rengi değişti

BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde etkili olan sağanağın ardından ilçede yamaçlardan gelen çamurlu su nedeniyle denizin rengi değişti.

BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde etkili olan sağanağın ardından ilçede yamaçlardan gelen çamurlu su nedeniyle denizin rengi değişti.

Kurucaşile'de 4 gündür aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle metrekareye 25 kilogram yağmur düştü. Dağlık alanlarda yağmur nedeniyle Kapısuyu, Aydoğmuş, Çambu ve Çakraz derelerinin debisi yükseldi. Derelerin sürüklediği odun, toprak ve balçık Karadeniz'e aktı. Derelerde ve deniz yüzeyinde kirlilik oluştu. Karaman plajındaki denizin rengi değişti.Bartın Irmağı'nın da su seviyesi yağmurla birlikte yükseldi. Liman bölgesinde denizin rengi, ırmaktan akan çamurlu su nedeniyle sarıya döndü. Irmak ile denize taşınan atıklar da kıyı bölgelerde kirliliğe yol açtı.


Karadeniz'in rengi değişti
Karadeniz'in rengi değişti
Karadeniz'in rengi değişti
Karadeniz'in rengi değişti
Karadeniz'in rengi değişti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR

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