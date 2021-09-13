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Karadeniz'in nazlı balığı palamuttan iyi haber

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Karadeniz'in nazlı balığı palamuttan iyi haber

SAMSUN (İHA) – Karadeniz'de bu sezon oldukça az çıkan palamut, birkaç gündür eskiye nazaran daha fazla çıkmaya başladı.

SAMSUN (İHA) – Karadeniz'de bu sezon oldukça az çıkan palamut, birkaç gündür eskiye nazaran daha fazla çıkmaya başladı.

1 Eylül'de 'Vira Bismillah' diyen balıkçılar istavrit, mezgit ve barbun haricinde umduklarını bulamamışlardı. Gözünü hamsi ve palamuda diken balıkçılar son 2 gündür sevindiren haberler almaya başladı. Balıkçılar kaptanlardan gelen haberler e göre palamutta bolluk yaşanacağına dikkat çekti. Öte yandan sezon başında 200-300 gramlık palamudun tanesi 20-25 TL arasında satılırken, şu anda ise yarım kiloluk palamutlar 15 ile 20 TL arasında satılıyor.

"2 gündür palamut çıkmaya başladı"

Son günlerde denizden bol miktarda palamut çıktığını ifade eden balık satıcısı Kurtça Aydın, "Bu sene palamut yok diyorduk ama 2 günden beri palamut çıkmaya başladı. İnşallah bu sene hem palamut hem hamsi hem de çinakop bol olur. Karadeniz'de bu sene balık bol görünüyor. İnşallah fiyatlar daha da aşağılara düşer. Sezonun başında 200-300 gramlık palamutların tanesi 20-25 TL'den satılıyordu. Şu anda ise yarım kiloluk palamutlar tane 15 TL'den satılıyor. Palamutlar biraz daha büyür ve bollaşırsa kiloluk palamutlar 10 TL'den satılır. Yağmurlar gelirse palamut ve hamsinin bollaşacağını düşünüyoruz. Temennimiz garibanın kıyması diye nitelendirdiğimiz hamsi ve palamudun bolca çıkması" dedi.

"Yarım kiloluk palamutlar 10-15 TL'ye satılacak"

Bugün itibarıyla Karadeniz'de bolca palamut yakalandığına dikkat çeken balık satıcısı Onurcan Köse ise "Eylül ayının başında palamut yok denecek kadar azdı. Az da olsa 200-300 gramlık palamutlar 20 TL'den satılıyordu. Şu anda palamutlar yarım kiloluk oldu. 15-20 TL'ye yarım kiloluk palamutlar satılıyor. Kayıklardan sevindirici haberler geldi. Bugün bolca palamut tutulmuş. Yarın yarım kiloluk palamutlar 10-15 TL arasında satılacak. Diğer balıklardan mezgit, barbun kilo 15 TL, istavrit kilo 8 TL, hamsi kilo 20 TL ve sazanın kilosu 15 TL olarak satılıyor. Fiyatlar gayet uygun" diye konuştu.

Samsunlu vatandaşlar bu günlerde en çok kilosu 8 TL olan istavrit ve kilosu 15 TL olan mezgide ilgi gösteriyor. - SAMSUN

Karadeniz'in nazlı balığı palamuttan iyi haber

Karadeniz'in nazlı balığı palamuttan iyi haber

Karadeniz'in nazlı balığı palamuttan iyi haber

Karadeniz'in nazlı balığı palamuttan iyi haber

Karadeniz'in nazlı balığı palamuttan iyi haber

Karadeniz'in nazlı balığı palamuttan iyi haber

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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Haber: Karadeniz'in nazlı balığı palamuttan iyi haber - Haberler Ekonomi
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