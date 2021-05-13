Karadeniz'in mıhlama peynir ihtiyacı Muş'tan
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Karadeniz'in mıhlama peynir ihtiyacı Muş'tan

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muş'ta bir yılda 300 ton süt işleyerek yaklaşık 200 ton peynir elde eden işletme, elde ettiği ürünlerin yüzde 60'lık kısmını sofraları süsleyen meşhur mıhlama yapımı için Karadeniz bölgesine gönderiyor.

Muş'ta bir yılda 300 ton süt işleyerek yaklaşık 200 ton peynir elde eden işletme, elde ettiği ürünlerin yüzde 60'lık kısmını sofraları süsleyen meşhur mıhlama yapımı için Karadeniz bölgesine gönderiyor.

Kentteki bir süt işleme tesisi; yayla, köy ve çiftliklerden doğal süt toplayarak peynir, tereyağı, yoğurt ve ayrana dönüştürüyor. Hijyenik ortamda üretilen ürünlerin büyük bir kısmı mıhlama yapımı için Karadeniz'den büyük rağbet görüyor.

İşletme sahibi Mustafa Meriç, 1950 yılından beri dededen, babadan kalan peynir üretimine devam ettiğini ve 1992 yılından itibaren ise yoğun talep üzerine Karadeniz illeri için mıhlama peyniri ürettiklerini söyledi. Muş'un köylerinden günde 10 ton süt alarak peynir, yoğurt, ayran ve kaşar peyniri ürettiklerini belirten Meriç, "Ben bu tesiste üçüncü kuşağım. Süt işliyoruz. Günlük 10 tona yakın süt topluyoruz. Topladığımız sütleri kaşar peyniri, yoğurt, ayran, kolot peynirine dönüştürüyoruz. Bölgemizin haricinde bu ürünleri Erzurum, Rize, İspir taraflarına gönderiyoruz. Burada 9 personelle çalışıyoruz. Ürünlerimiz tamamen doğal ve katkısız. Buradaki üretimimizin hemen hemen yüzde 60'ını Karadeniz bölgesine gönderiyoruz. Bizim ürünlerimiz oranın damak zevkine daha uygun olduğu için talep oluyor. Bu taleplere yetişemiyoruz. Yıllık 300 tona yakın süt alımımız var. Bu sütten ortalama olarak 200 ton peynir yapıyoruz" dedi.

(Uğur Ulu/İHA)

Karadeniz'in mıhlama peynir ihtiyacı Muş'tan
Karadeniz'in mıhlama peynir ihtiyacı Muş'tan
Karadeniz'in mıhlama peynir ihtiyacı Muş'tan
Karadeniz'in mıhlama peynir ihtiyacı Muş'tan

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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