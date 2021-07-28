Karadeniz'in Kırkpınar'ı Alaçam güreşe doyacak
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Karadeniz'in Kırkpınar'ı Alaçam güreşe doyacak

Karadeniz'in Kırkpınar'ı Alaçam güreşe doyacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Samsun'un Alaçam ilçesinde Ziraat Odası Başkanlığı ve Muhtarlar Derneği iş birliğiyle Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Tarım Fuarı düzenlenecek.

Samsun'un Alaçam ilçesinde Ziraat Odası Başkanlığı ve Muhtarlar Derneği iş birliğiyle Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Tarım Fuarı düzenlenecek.

Alaçam Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Bedir ve Muhtarlar Derneği Ali Yetmişbir tarafından 1.si 14 Ağustos 2019 tarihinde yapılan ve pandemi süresince yapılamayan Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Tarım Fuarı bu yıl 18 Ağustos 2021 Çarşamba günü Geyikkoşan yeni güreş alanında düzenlenecek.

Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Bedir, "2021 yılında Alaçam Geyikkoşan yeni güreş alanında yağlı pehlivan güreşlerimizi 18 Ağustos'ta başlatıyoruz. Güreş camiasına hayırlı uğurlu olsun. Pandemi koşulları altında ata sporumuz Türkiye'ye ve Alaçam'a hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Güreşlere Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz, 2015-2018 yılları tarihi Kırkpınar Başpehlivanı Orhan Okullu, 2005 yılı tarihi Kırkpınar Başpehlivanı Şaban Yılmaz, 2008-2009-2016 yılları arası tarihi Kırkpınar Başpehlivanı Recep Kara, 2010-2011 yılları arası tarihi Kırkpınar Başpehlivanı Mehmet Yeşil Yeşil, 2021 yılı tarihi Kırkpınar baş boyu 3.sü Faruk Akkoyun, 2019 yılı tarihi Kırkpınar baş boyu 3.sü Hamza Köseoğlu ve tarihi Kırkpınar Güreşleri'nde kol bağlamış baş pehlivanlar 18 Ağustos 2021 Çarşamba günü Alaçam Geyikkoşan yeni güreş sahasında kozlarını paylaşacak. - SAMSUN

Karadeniz'in Kırkpınar'ı Alaçam güreşe doyacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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