"Karadeniz'in incisi" Amasra'yı kaplayan beyaz örtü havadan görüntülendi

Amasra Kalesi ile 2015'te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklenen Bartın'ın Amasra ilçesi, kar yağışıyla beyaza büründü.

Tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve mutfak kültürüyle ünlü ilçede, kar yağışının ardından Amasra Kalesi, Kemere Köprüsü, Büyük Liman, Küçük Liman ve kalenin içinde yer alan Boztepe Mahallesi'nin manzarası görenleri hayran bıraktı.

Kumsalları ve balıkçı teknelerinin de beyaz örtüyle kaplandığı ilçede, son 6 yılın en yoğun kar yağışıyla oluşan manzara vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Öte yandan gece boyunca etkili olan kar yağışı nedeniyle karla kaplanan Bartın-Amasra kara yolunun açık tutulması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı