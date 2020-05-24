Karadeniz'in incisi Amasra en sessiz bayramını yaşıyor
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Karadeniz'in incisi Amasra en sessiz bayramını yaşıyor

Tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve mutfak kültürüyle ünlü Bartın'ın Amasra ilçesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nda ilk kez turist ağırlayamıyor.

Karadeniz'in incisi Amasra en sessiz bayramını yaşıyor
24.05.2020 15:35 | Son Güncelleme: 24.05.2020 16:32

Tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve mutfak kültürüyle ünlü Bartın'ın Amasra ilçesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nda ilk kez turist ağırlayamıyor.

Amasra Kalesi ile 2015'te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklenen, el değmemiş koyları, temiz kumsalları, az dalgalı denizi ve doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Amasra, koronavirüs salgını nedeniyle en sakin günlerini geçiriyor.

Özellikle hafta sonları yerli ve yabancı turistlerin gelmesiyle nüfusunun 10 katı misafir ağırlayan tarihi ve turistik ilçeye, İl Hıfzıssıhha Kurulunun 21 Mart'ta aldığı kararla il dışından girişe de izin verilmiyor. Geçmiş yıllarda yoğun kalabalığın yaşandığı Büyük Liman ve Küçük Liman mevkisindeki plaj, yerli ve yabancı turistin gelememesi nedeniyle boş kaldı.

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, Helenistik, Arkaik, Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda eserin bulunduğu ilçenin, 3 bin yıllık tarihiyle turistlerin ilgisini çektiğini söyledi.

Fatih Sultan Mehmet'in Amasra'ya kuş bakışı bakarken gördüğü manzaradan etkilenerek "çeşm-i cihan (dünyanın gözbebeği)" dediği doğa harikası ilçenin, resmi tatillerde ve dini bayramlarda özellikle Ankara ve çevre illerden çok sayıda ziyaretçiyi ağırladığını belirten Çakır, şöyle devam etti:

"Turizmin başladığı ilk yerlerden biri olan Amasra, yoğun turist ağırlayan bir ilçemiz. Bayram günlerinde günübirlik ziyaretçi sayısı 50-60 bini buluyordu ancak bu bayram tatilinde kovid salgını nedeniyle sokaklarımız bomboş. Geçmiş bayram tatillerinde 500-600 bini aşan ziyaretçi ağırlıyorduk ve bu bayramda sokağa çıkma yasağına da uyarak ilk defa Kovid tedbirleri nedeniyle turist ağırlayamıyoruz. Bugün sadece 65 yaş büyüklerimiz sokağa çıkabilecek ve onlarla bayramlaşabileceğiz. Amasra'mız açısından Kovid süreci iyi gitti ve bu şekilde de devam ediyoruz. Şu an sadece maddi hasarla atlatıp cana gelmeyen bir süreçle sezona hazırlanıyoruz. Biz yine bu zorlu günleri atlattıktan sonra sağlıklı günlerde tüm ziyaretçilerimizi ilçemize bekliyoruz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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