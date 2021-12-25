"Karadeniz'in incisi" Amasra'da kar manzarası havadan görüntülendi - Haberler
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"Karadeniz'in incisi" Amasra'da kar manzarası havadan görüntülendi

AA / Selim Bostancı - Haberler | Güncel

Amasra Kalesi ile 2015'te UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne eklenen Bartın'ın Amasra ilçesi, kar yağışıyla beyaza büründü.

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AMASRA, BARTIN (AA) - Amasra Kalesi ile 2015'te UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne eklenen Bartın'ın Amasra ilçesi, kar yağışıyla beyaza büründü.

Tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve mutfak kültürüyle ünlü ilçede, kar yağışının ardından Amasra Kalesi, Kemere Köprüsü, Büyük Liman, Küçük Liman ve kalenin içinde yer alan Boztepe Mahallesi'nde güzel manzara oluştu.

Kumsalların ve balıkçı teknelerinin de beyaz örtüyle kaplandığı ilçede, yoğun kar yağışıyla oluşan eşsiz manzara drone ile görüntülenirken çevredekilerce de cep telefonlarıyla kaydedildi.

Karadeniz'in incisi Amasra'da kar manzarası havadan görüntülendi

Karadeniz'in incisi Amasra'da kar manzarası havadan görüntülendi

Karadeniz'in incisi Amasra'da kar manzarası havadan görüntülendi

Karadeniz'in incisi Amasra'da kar manzarası havadan görüntülendi

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AA / Selim Bostancı - Son Dakika Haberleri

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