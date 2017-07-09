Karadeniz'in İlk Yerleşkesi Tekkeköy'e Turistler İlgi Gösteriyor

KARADENİZ'de M.Ö. insanların ilk yerleşkesi olarak nitelendirilen Samsun'un Tekkeöy İlçesi'ndeki 'Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi', doğal güzelliğiyle yerli ve yabancı turisterin ilgisini çekiyor.



İnsanlık tarihinde bilinen 3 yerleşim yerinden biri olduğu ABD'de yayımlanan bir makalede Nuh Tufanı'ndan sonra insanoğlunun yaşamaya başladığı üç yerden biri olarak kabul edilen, Karadeniz'de insanlığın ilk yerleşkesi, olduğu belirtilen yaşadığı yer olan Samsun'un Tekkeöy İlçesi'ndeki 'Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi', yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaret ediyor.



PALEOLİTİK, MEZOLİTİK VE TUNÇ ÇAĞI'NA AİT BULGULAR ÇIKARTILDI



Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi hakkında bilgi veren Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, şöyle dedi:



"Tekkeköy mağaraları, 1941 yılında Prof. Dr. Kılıç Kökten başkanlığında Tahsin ve Nimet Özgüç'ten oluşan bir heyet tarafından yapılan kazılar bir ay sürmüş, sonuçta Paleolitik Çağ, Mezolitik Çağ ve Tunç Çağı'na ait buluntular ortaya çıkarılmıştır. Çınarcık ve Fındıcak Vadisi'nin kesiştiği yerde bulunan ve her 2 vadiye de hakim olan Delikli Kaya'nın geç dönem bir Frig Kalesi olduğu bilim adamlarınca incelenmesi neticesinde tespit edilmiştir. Bu mağaralarda yaşayan Paleolitik Çağ insanı madeni tanımamış, bütün aletlerini taş, ağaç ve kemikten yapmıştır. Geçimlerini avcılık ve toplayıcılıkla sağlamışlar, taştan yontmak sureti ile yaptıkları el baltaları, mızrak uçları, kesiciler, kazıyıcılar gibi çeşitli aletleri kullanmışlardır."



VADİ İÇERİSİNDE İMİTASYON MÜZE VAR



Tarihin gün yüzüne çıkartılması için önemli çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Başkan Togar, şunları söyledi:



"Arkeoloji Vadisi'ndeki mağaralar kat kattır. Katlı yaşam geçilen ilk yer. Biz bu yerleşkenin gün yüzüne çıkarılması için gerek Büyükşehir Belediyemiz ve Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile çok ciddi bir çalışmalar içerisindeyiz. Samsun'da 18-30 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan 23'üncü İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda şehrimizi ziyarete gelen insanların dünyanın en eski yerleşkelerinden birini görmeleri ve burayı bir turizm bölgesi haline getirmemi hedefliyoruz. Dünyanın her yerinden buraya ziyaretçi geliyor. Arkeoloji Vadimiz ziyarete açık. İçerisinde kazılardan çıkan o döneme ait eserlerin sergilendiği imitasyon müzemiz var."



- Samsun