Karadeniz'in İlk Buz Pateni Kampı Samsun'da Yapılıyor

SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Osman Kaymak, Karadeniz'in ilk kez ev sahipliği yaptığı buz pateni kampında misafir olan Türkiye Short Track (Sürat Pateni) Milli Takımı sporcularına başarılar diledi.

Short Track Gelişim Kampı için ilk kez Samsun'a gelen Türkiye Sürat Pateni Milli Takımı, Samsun Valisi Osman Kaymak'ı makamında ziyaret etti. Sporcularla tek tek ilgilenen Vali Osman Kaymak, Türkiye'de pek fazla bilinmeyen bu spor hakkında sporculardan bilgi aldı.

Milli sporcuların Türkiye'yi temsil etmesinden gurur duyduğunu belirten Vali Kaymak, "Sporcuları çok seviyorum. Milli sporcuları ile daha çok seviyorum. Çünkü milli sporcular Türk Bayrağımızı göndere çıkartıyorlar. Bizi uluslararası arenalarda temsil edip İstiklal Marşımızı okutuyorsunuz. Başarılarının devamını diliyorum. Yaptığınız spor çok zor bir spor. Çoğu insan buzda ayakta durmayı bile başaramazken sizler buzda sürat yapıp, hareketler yapıyorsunuz. Ben buz pateni yapmaya çalıştım ve çok zorlandım. İnşallah Samsun'da geçireceğiniz kamp sonrasında büyük başarılara ulaşırsınız" dedi

Bu kampın ilk defa Karadeniz'de gerçekleştiğinin altını çizen Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Davut Numanoğlu, "Milli Takımımız buzda süratli atletizm yapıyor. Federasyonumuz 2006 yılında kuruldu. 6 Temmuz'da Samsun'a geldik. 20'sine kadar Samsun'da kamp yapacağız. Bu kamp, ayrıca Karadeniz'de yapılan ilk buz pateni kampı olmasıyla da dikkat çekiyor. Daha önce yoğunlukla Erzurum ve Kocaeli'nde kamp yapılıyordu. Samsun'da yapılan buz pateni pisti sayesinde artık burada da kamp yapabiliyoruz. Bu spor yeni gelişti ve Samsun'a bu sporla ilk defa tanıştı. Bu spor 4 yaşından itibaren yapılıyor. Samsun'da da bir buz pateni kulübü kuruldu. Bu kulüplerin sayısının daha da arttırılmasını istiyoruz. Milli Takımızda yurt dışında derece yapan sporcular da var. Türkiye'de bu sporu yapan sporcu sayısını arttırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Programın sonunda Vali Kaymak, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz ile birlikte sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi. - SAMSUN