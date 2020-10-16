Karadeniz Bölgesinden yapılan ihracatın dörtte biri Trabzon'dan

Ocak-Eylül aylarını kapsayan 9 aylık dönemde Karadeniz Bölgesinden yapılan ihracat 3 milyar 224 milyon 55 bin dolara ulaşarak bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7 oranında artış kaydetti.

Ocak-Eylül aylarını kapsayan 9 aylık dönemde Karadeniz Bölgesinden yapılan ihracat 3 milyar 224 milyon 55 bin dolara ulaşarak bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7 oranında artış kaydetti. Toplam 18 ilin yer aldığı Karadeniz Bölgesinden en çok ihracat gerçekleştiren il ise 789 milyon 232 bin 769 dolar tutarındaki ihracatla Trabzon oldu. Trabzon bölge toplam ihracatının yüzde 24'ü olan yaklaşık 4'te birini tek başına gerçekleştirdi.

Karadeniz Bölgesinden en fazla ihracat gerçekleştiren Trabzon ilini ikinci sırada Samsun ve üçüncü sırada ise Zonguldak illeri takip etti.

TR90 Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Giresun ve Ordu illerini kapsayan Doğu Karadeniz alt Bölgesinden ise gerçekleştirilen ihracatın ise yüzde 59'u tek başına Trabzon ili tarafından gerçekleştirildi.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Karadeniz Bölgesi ihracatının 2020 yılında pandeminin olumsuz etkisine rağmen artış trendini sürdürdüğünü, yılı ihracat artışı ile kapatacaklarından ümitli olduklarını ifade etti. Bölgeden en fazla ihracatın Avrupa ülkelerine yapıldığını belirten Kalyoncu, ikinci sırada ise Rusya Federasyonu'nun yer aldığını ifade etti.

Kalyoncu, 18 ilin yer aldığı Karadeniz Bölgesi ihracatını önceki yıllarda olduğu gibi Trabzon ilinin sırtladığını, Bölge ihracatının 4'te birinin Trabzon ili tarafından gerçekleştirildiğini belirterek bölge ihracatında olduğu gibi yılın 9 ayında Trabzon'un ihracatında da yüzde 5 oranında artış yaşandığını söyledi.

Öte yandan bölge ihracatında birinci sırayı fındık ve mamülleri ihracatı alırken, ikinci sırayı demirçelik ürünleri ve üçüncü sırayı da madencilik ürünlerinin aldığı bildirildi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Meltem Yılmaz Karakurum