KIRKLARELİ - Karadeniz'in İğneada açıklarında balık stokları belirlenecek
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KIRKLARELİ - Karadeniz'in İğneada açıklarında balık stokları belirlenecek

02.12.2020 12:53 | Son Güncelleme: 02.12.2020 13:05

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından, Karadeniz'e kıyısı bulunan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesindeki balık stoklarının belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından, Karadeniz'e kıyısı bulunan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesindeki balık stoklarının belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bakanlık görevlilerince İğneada açıklarına şamandıra bırakıldığını söyledi.

Bu şamandıra ile balık tür çeşitliliği, büyüklükleri, sürü oluşumları, stok değerlendirmeleri gibi birçok veri elde edileceğini ifade eden Özel, bu verilerin gelecekte balıkçılık politikalarının belirlenmesinde büyük öneme sahip olacağını vurguladı.

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Özel, şöyle konuştu:

"Bu çalışma ile denizlerdeki balık stokları belirlenerek kayıt altına alınacak. Balık stokları belirlendikten sonra avlanma kotaları getirilecek. Bu çalışma tabi ki biraz zaman alacak. Yaklaşık 1 yıl içerisinde çalışmalarda somut bilgilere ulaşacağımıza inanıyorum. Bu, gerçekten çok önemli ve değerli bir çalışma olacak. Balıkçılarımız da bu çalışmadan memnun olduklarını bizlere ilettiler."

KIRKLARELİ - Karadeniz'in İğneada açıklarında balık stokları belirlenecek
KIRKLARELİ - Karadeniz'in İğneada açıklarında balık stokları belirlenecek
KIRKLARELİ - Karadeniz'in İğneada açıklarında balık stokları belirlenecek
KIRKLARELİ - Karadeniz'in İğneada açıklarında balık stokları belirlenecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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