Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yarın karla karışık yağmur ve kar etkili olacak
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Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yarın karla karışık yağmur ve kar etkili olacak

15.03.2021 13:07 | Son Güncelleme: 15.03.2021 13:30
Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yarın karla karışık yağmur ve kar etkili olacak

Batı ve doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yarın karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Batı ve doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yarın karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülke geneli çok bulutlu ve yağışlı geçecek.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar, Kütahya ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

Yağışların, Osmaniye çevreleri, Antalya'nın doğu, Adana'nın kuzey kesimleri ile Hatay kıyılarında kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı öngörülüyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunuyor.

Denizlerde ise Ege ve Marmara'da fırtınamsı rüzgar, Akdeniz'de fırtına bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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