Karadeniz'in iç kesimleri için sağanak uyarısı Karadeniz'in iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Karadeniz'in iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinden itibaren Karadeniz'in iç kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanakların, yerel dolu yağışıyla kuvvetli olmasının öngörüldüğü belirtildi.

Açıklamada, meydan gelebilecek ani sel, su baskını, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yıldırım riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: AA