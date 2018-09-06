Karadeniz'in Hırçın Dalgaları Yapay Plajları Yok Ediyor

SAMSUN'dan başlayıp, Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda sonra eren, büyük çoğunluğu deniz dolgusuna inşa edilen 542 kilometre uzunluğundaki Karadeniz Sahil Yolu nedeniyle doğal plajları yok olan Karadeniz'de yapay plajlar oluşturuldu. Denize girilebilecek alanların sınırlandığı bölgede, Karadeniz'in hırçın dalgaları da yapay plajları yok ediyor. 119 kilometrelik sahil şeridinin 85 kilometresi doğal kumsal olan Trabzon, sahillerinin yüzde 86'sını kaybetti. Kentte, denize girilebilecek sadece 7 bin 500 metre kumsal kaldı.

Samsun'dan başlayıp, Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda sona eren ve 6 il, 64 ilçe, 17 bucak merkezi, 9 liman, 3 havaalanı ve birçok yerleşim birimine ulaşım sağlanan 542 kilometre uzunluğundaki Karadeniz sahil yolunun büyük çoğunluğu deniz dolgusu üzerine inşa edildi. Karadeniz sahil yolu nedeniyle doğal plajlarını kaybeden Karadeniz'de yapay plajlar oluşturulmaya çalışılıyor. Karadeniz sahili boyunca oluşturulan 'T' tipi dalgakıranlarla sahilde kumsal alanların oluşması sağlanıyor. Denize girilebilecek alanların sınırlandığı bölgede, Karadeniz'in hırçın dalgaları yapay plajları bir süre sonra yok ediyor. 119 kilometrelik sahil şeridinin 85 kilometresi doğal kumsal olan Trabzon, sahillerinin yüzde 86'sını kaybetti. Kentte, denize girilebilecek sadece 7 bin 500 metre kumsal kaldı.

'TRABZON KIYILARININ YÜZDE 86'SINI KAYBETTİ'

Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı, KTÜ Öğretim Üyesi Dr. Coşkun Erüz, Trabzon'un 119 kilometrelik sahil şeridinde denize girilebilecek son 7 bin 500 metre kumsal kaldığını ifade etti. Erüz, "Karadeniz Bölgesindeki dağlarla çevrili, düzlük alanı çok az olan kentleşme ve ulaşımın sağlanabilmesi için kıyılarda çok dar olan düzlükler ve yamaçlarda çok ciddi tahribatlar meydana geldi. Karadeniz sahil yolunun yapılmasıyla kıyılardaki tahribat tavan yaptı. Trabzon'un 119 kilometrelik sahil şeridinin yüzde 74'ü yani 85 kilometre gibi bir kısmı doğal kumsaldı. Denizlerde istimlak sorunlarının olmamasından, geçilmesi daha kolay olduğundan dolayı müdahaleler hep denize dönük yapıldı. Kentin imarını geliştirme yönünde atılan bu adımlarla ne yazık ki Trabzon mevcut kıyılarının yüzde 86'sını kaybetti. Trabzon'da denize girip de yüzülebilecek son 7 bin 500 metre kumsal kaldı. Vatandaşlar şuan da o bölgelerde denize giriyor. Biz farkında olmadan kentsel gelişim ya da imarımızı düzeltelim derken kıyılarımızı kaybettik. İnsanların denize girmeye, su sporu yapmaya, su ile rahatlamaya ihtiyacı var. Karadeniz gibi denizci bir toplumun olmazsa olmazıdır deniz. Ama şu anda halk denize küstürüldü. Şuan da halkın yüzde 80'i yüzme bilmiyor. Maalesef bazı yerlerde dolgu yapılarak tekrar yapay plajlar yapmaya çalışıyoruz. Karadeniz gibi hırçın bir denizde böyle şeyler yapmanın bir anlamı yoktur, masraflı ve sürdürülebilir olmayan bir tekniktir. Asıl olması gereken var olan değeri korumaktır. Allah'ın yarattığı onca kıyı varken hepsini yok edip sonra kum doldurmak bu çağda akla hizmet değil ekonomiye hizmettir" dedi.

PEHLİVAN: İNSANLAR DENİZDEN KOPUYOR

Trabzon Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Cemil Pehlivan da sahil şeridinde yapılan tahribatlardan dolayı insanların denizden uzaklaştırıldığını söyledi. Pehlivan, "Sahil şeridinde denize girilebilecek alanlar çok sınırlı. Bizim insanlarla denizi buluşturmamız gerekiyor ama denize erişim zorlaştığı için insanları denizden uzaklaştırdık. Denizi atıklarla, kirli sularla kirlettik. Şuan da sahilde denize girilebilecek alan kalmadı. Önüne gelen denizin kenarına ev yapıyor, kumsalı bozuyor, denizi tahrip ediyor ve insanlar denizden kopuyor" diye konuştu.

ÖZMEN: DENİZİ KİRLETMEMELİYİZ

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Genel Merkez Yöneticisi Vildan Özmen ise Trabzon sahilinin yüzde 80'inin doldurulduğunu belirterek, "Dolgu yapılmayan alanlar da denize girilebilirliği az olan yerler. Maalesef, Trabzon'da kimseye denize girmesini önermiyorum. Çünkü Trabzon'un kanalizasyonu olduğu gibi denize veriliyor. Yarın insanları denizle buluşturacağız diye yeni yapay plajlar yapmaktansa denizi kirletmemelerini öneriyorum" ifadelerini kullandı.

KARADENİZ SAHİL YOLU

Samsun'dan başlayıp, Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda sona eren, 542 kilometre uzunluğundaki Karadeniz sahil yoluyla 6 il, 64 ilçe, 17 bucak merkezi, 9 liman, 3 havaalanı ve birçok yerleşim birimine ulaşım sağlanıyor. Yolun inşasında, 138 milyon metreküp kazı- dolgu, 180 milyon ton tahkimat, 3 milyon metreküp beton imalatı gerçekleştirildi. Yaklaşık 4,2 milyar dolara mal olan Karadeniz sahil yolunda 27 kilometre uzunluğunda 263 köprü, 41 kilometre uzunluğunda 12 tek tüp tünel, 18,5 kilometre uzunluğunda 20 çift tüp tünel bulunuyor. - Trabzon