Son dakika haberi | SAMSUN Karadeniz'in giriş kapısı Samsun'da, HES kontrolü başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi | SAMSUN Karadeniz'in giriş kapısı Samsun'da, HES kontrolü başladı

15.03.2021 14:28 | Son Güncelleme: 15.03.2021 15:11
Son dakika haberi | SAMSUN Karadeniz'in giriş kapısı Samsun'da, HES kontrolü başladı

Son dakika haberlerine göre Karadeniz'in giriş kapısı Samsun'da, HES kontrolü başladıSAĞLIK Bakanlığı'nın yayınladığı koronavirüs risk haritasında, 'Çok yüksek riskli' iller kategorisinde ilk sıralarda yer alan Samsun'da, mutasyon virüs kaynaklı vakalarda artış yaşanınca denetimler de artırıldı.

Karadeniz'in giriş kapısı Samsun'da, HES kontrolü başladı

SAĞLIK Bakanlığı'nın yayınladığı koronavirüs risk haritasında, 'Çok yüksek riskli' iller kategorisinde ilk sıralarda yer alan Samsun'da, mutasyon virüs kaynaklı vakalarda artış yaşanınca denetimler de artırıldı. Şehrin 3 giriş noktasında Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması başlatıldı, polis ekipleri toplu taşıma araçlarını durdurarak vatandaşların, HES kodunu sorguluyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'kontrollü normalleşme' sürecinde illere göre haftalık koronavirüs vaka sayısı haritasını paylaştı. 27 Şubat-5 Mart tarihlerinde 100 bin nüfusta vaka sayısı en fazla olan ve 'Çok yüksek riskli' iller kategorisinde ilk sıralarda yer alan Samsun'da vaka artışları sürüyor. Samsun'da, mutasyon virüs kaynaklı vakalarda da artış yaşandığı belirtiliyor. Ekipler, Karadeniz'in de giriş kapısı olan Samsun'da denetimleri arttırdı.

FİLYASYON EKİPLERİ DEVREYE GİRİYOR

Samsun kent merkezine Ankara, Ordu ve Sinop güzergahında karayolu üzerinde bulunan polis kontrol noktalarında HES kodu sorgulaması yapılıyor. Polis ekipleri, toplu taşıma araçlarını tek tek durdurup vatandaşların HES kodlarını sorguluyor. HES kodunda riskli görünen vatandaşların belirlenmesi üzerine 112 ekiplerine haber verilerek, filyasyon ekipleri devreye giriyor. Kişi, sağlık durumuna göre karantina için Kredi ve Yurtlar Kurumu ya da tedavi için hastaneye götürülüyor.

Son dakika haberi | SAMSUN Karadeniz'in giriş kapısı Samsun'da, HES kontrolü başladı
Son dakika haberi | SAMSUN Karadeniz'in giriş kapısı Samsun'da, HES kontrolü başladı
Son dakika haberi | SAMSUN Karadeniz'in giriş kapısı Samsun'da, HES kontrolü başladı
Son dakika haberi | SAMSUN Karadeniz'in giriş kapısı Samsun'da, HES kontrolü başladı
Son dakika haberi | SAMSUN Karadeniz'in giriş kapısı Samsun'da, HES kontrolü başladı
Son dakika haberi | SAMSUN Karadeniz'in giriş kapısı Samsun'da, HES kontrolü başladı
Son dakika haberi | SAMSUN Karadeniz'in giriş kapısı Samsun'da, HES kontrolü başladı
Son dakika haberi | SAMSUN Karadeniz'in giriş kapısı Samsun'da, HES kontrolü başladı
Son dakika haberi | SAMSUN Karadeniz'in giriş kapısı Samsun'da, HES kontrolü başladı
Son dakika haberi | SAMSUN Karadeniz'in giriş kapısı Samsun'da, HES kontrolü başladı
Son dakika haberi | SAMSUN Karadeniz'in giriş kapısı Samsun'da, HES kontrolü başladı
Son dakika haberi | SAMSUN Karadeniz'in giriş kapısı Samsun'da, HES kontrolü başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Zeynep Irmak ÖCAL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Akif Ersoy Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Deniz Çakır Acun Ilıcalı Hakan Taşıyan Rasim Öztekin
Spor Erol Bulut Metin Oktay Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | SAMSUN Karadeniz'in giriş kapısı Samsun'da, HES kontrolü başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 15:11:46. #1.14#
title