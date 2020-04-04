Karadeniz'in giriş kapısı kapandı KARADENİZ Bölgesi'nin giriş kapısı konumundaki Samsun'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karar doğrultusunda kente araç giriş çıkışlarına izin verilmiyor.

KARADENİZ Bölgesi'nin giriş kapısı konumundaki Samsun 'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karar doğrultusunda kente araç giriş çıkışlarına izin verilmiyor.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'a koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 gün süreyle araç giriş-çıkışı yasaklandı. Yasağın başlamasıyla birlikte Samsun'un Amasya, Sinop ve Ordu sınırlarında araçlar polis tarafından durdurulmaya başlandı. Araçların kente giriş-çıkışlarına izin verilmiyor. Yoğunluk oluşturan sürücüler, geri dönmek zorunda kalıyor.

'YOLDAYKEN HABERİMİZ OLDU'Samsun sınırından geri çevrilen Emin Yüksel, "Eskişehir'den Ordu'ya gitmek için yola çıktık. Samsun'a giriş yapamıyoruz. Geri dönersek Eskişehir'e de giremeyeceğiz. Ne yapacağız bilemiyoruz. Buna bir önlem alınmalı. Bu karardan yoldayken haberimiz oldu" dedi.'YASAK OLDUĞU İÇİN GERİ DÖNÜYORUZ'

Amasya'dan gelen, ancak kent girişinden geri dönmek zorunda kalan Erol Pekta da, "Yasak olduğu için geri dönüyoruz. Şartlar değişince tekrar geleceğiz. Yasaktan haberimiz vardı ama kesin netice almak için gelip yerinde görmek istedik" şeklinde konuştu.

- Samsun

Kaynak: DHA