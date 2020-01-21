Karadeniz'in gıda ambarı Samsun

21.01.2020 14:20 | Son Güncelleme: 21.01.2020 14:20

Birçok sebze ve meyve çeşidi üretiminde Türkiye'nin ilk sıralarında yer alan Samsun, Bafra ve Çarşamba Ovalarıyla Karadeniz'in gıda ambarı konumunda.

Yetkililerden alınan bilgiye göre göre Samsun, 375 bin 920 hektar işlenen tarım alanı ile Türkiye sıralamasında 16. sırada yer alıyor. Bu oran Türkiye ortalamasının yüzde 1,58'ine denk geliyor.

ÇELTİK, SOYA VE TÜTÜN ÜRETİMİNDE İLK SIRALAR SAMSUN'UN

Samsun, tarım ürünleri üretiminde Türkiye'nin ilk sıralarında geliyor. 18 bin 56 hektarlık alanda 133 bin 221 ton çeltik üretiliyor. Yüzde 14,17'lik bu üretim payı ile Samsun çeltik üretiminde Türkiye'de 2. sırada yer alıyor. 2 bin 29 hektarlık alanda 7 bin 714 ton soya üretiliyor. Yüzde 5,51'lik üretim payına denk gelen soya üretiminde Samsun, Türkiye sıralamasında 3. sırada yer alıyor. Samsun'da ayrıca 6 bin 151 hektarlık alanda 6 bin 897 ton tütün üretiliyor. 8,60'lık üretim payına sahip olan Samsun, tütün üretiminde de Türkiye'nin 5. sırasında bulunuyor.

KIRMIZI PANCAR VE LAHANA ÜRETİMİNDE TÜRKİYE 1'İNCİSİ

Samsun'da Bafra, Çarşamba ve Vezirköprü Ovaları ile toplam 1 milyon 390 bin 796 dekar alan tarım alanına sahip. Samsun, kırmızı pancar ve lahana üretiminde Türkiye 1.'si konumunda bulunuyor. Turp üretiminde Türkiye 2.'si, ıspanak üretiminde 3. ve barbunya üretiminde de 4. sırada yer alıyor. Samsun'da yılda 223 bin 50 ton lahana, 26 bin 233 ton taze fasulye, 24 bin 742 ton pırasa, 136 bin 786 ton biber, 28 bin 455 ton patlıcan, 12 bin 702 ton marul ve 13 bin 167 ton turp üretiliyor.

MEYVE ÜRETİMİNDE DE İLK SIRALARDA YER ALIYOR

Meyve üretiminde de Türkiye'nin ilk sıralarında yer alan Samsun, fındık üretiminde Türkiye'de 3'üncü, kivi üretiminde 5'inci, armut üretiminde de 6'ncı sırada kendine yer buluyor. Bu kapsamda TÜİK verilerine göre Samsun'da bin 402 dekar alanda 9 bin 361 ton armut üretildi. Ayrıca Samsun'da 2 bin 903 ton ceviz, 17 bin 476 ton elma, 66 bin 363 ton fındık, 2 bin 306 ton kiraz ve 12 bin 387 ton şeftali elde edildi.

(Erdi Demür/İHA)

Kaynak: İHA