Karadeniz?in en uzun sahiline akın ediyorlar Karadeniz'in en güzel ve uzun sahillerinden Samsun Atakum, güneşli havanın tadını çıkarmak isteyenlerle doluyor.

Karadeniz'in en güzel ve uzun sahillerinden Samsun Atakum, güneşli havanın tadını çıkarmak isteyenlerle doluyor.Koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ve sahilde spor yapma yasağının kaldırılmasıyla birlikte, vatandaşlar Atakum sahiline akın etti. Yaklaşık 2 aydır sessizliğin hakim olduğu sahil, kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte adeta eski günlerine geri döndü. Karadeniz'in en güzel ve uzun sahillerinden biri olan Atakum, güneşli ve sıcak havayla birlikte cıvıl cıvıl oldu. Bazı vatandaşlar hem piknik yaptı hem de denize girdi. Güneşli havanın tadını çıkan bazı vatandaşlar ise maskelerini takarak spor ve yürüyüş yaptı.

Kaynak: DHA