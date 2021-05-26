Karadeniz'in en modern 'doğa ve izcilik kampı' kapılarını açıyor
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Karadeniz'in en modern 'doğa ve izcilik kampı' kapılarını açıyor

Karadeniz'in en modern 'doğa ve izcilik kampı' kapılarını açıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 19 Mayıs ilçesi Nebiyan Yaylası'nda hayata geçirilen Karadeniz'in en modern 'Doğa ve İzcilik Kampı' 19 Haziran Cumartesi günü kapılarını gençlere açıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 19 Mayıs ilçesi Nebiyan Yaylası'nda hayata geçirilen Karadeniz'in en modern 'Doğa ve İzcilik Kampı' 19 Haziran Cumartesi günü kapılarını gençlere açıyor.

Samsun şehir merkezine 40 km uzaklıkta, yeşilin her tonunun bulunduğu ormanları, serin suları, tertemiz havası ve yüksek rakımı ile bölgenin adeta seyir terası niteliğindeki konumuyla ve doğayla iç içe olan kamp, Türkiye'nin birçok ilinden gelen gençlerin "Bir kardeşlik iklimi" adı altındaki buluşmalarına ev sahipliği yapacak.

Gençlerin serbest zamanlarını çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle değerlendirmelerini sağlamak amacıyla kurulan ve 10 adet bungalov tipi evden oluşan tesis, 150 yatak kapasiteli olup, kültürel faaliyet binası ve sosyal tesis binası da mevcut. Tesis içinde ayrıca basketbol, voleybol gibi çok amaçlı saha, tırmanma duvarı, havalı tüfek, geleneksel okçuluk, masa tenisi, dart, satranç, langırt ve zirveye yürüyüş parkuru gibi alanları da bulunuyor.

Katılımın ücretsiz olduğu, ulaşım dahil tüm ihtiyaçların Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından karşılandığı kampa katılan gençlerin tamamına, yolculukları süresince ve kamplarda geçirdikleri günler için seyahat ve sağlık sigortası yapılarak, teminatlar çerçevesinde sağlık hizmeti de verilecek. Kamplarda kız ve erkek dönemleri ayrı ayrı yapılacak olup, bir kamp dönemi 4 gün olacak. Kamplara başvurular 05 Mayıs-07 Temmuz 2021 tarihleri arasında 'https://gencizbiz.gsb.gov.tr' adresi üzerinden yapılacak. Online başvuru yapma imkanı bulunmayan gençler, kendilerine en yakın gençlik merkezlerine gitmeleri halinde, başvuruları görevliler tarafından aynı sistem üzerinden yapılacak.

Kamp hakkında açıklamalarda bulunan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Kampımıza ülkemizin dört bir yanından gelen gençlerimiz kendilerine sağlanan bu büyük imkandan eşit şartlar altında özgürce yararlanabilecek. Geleceğe yatırım olarak değerlendirdiğimiz bu kampımız, ülkemizin kültürel çeşitliliğini yansıtan çok renkli bir görünüm sergileyecek, ilimizin tanıtımına da önemli bir katkı sunacaktır" dedi. - SAMSUN

Karadeniz'in en modern 'doğa ve izcilik kampı' kapılarını açıyor
Karadeniz'in en modern 'doğa ve izcilik kampı' kapılarını açıyor
Karadeniz'in en modern 'doğa ve izcilik kampı' kapılarını açıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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