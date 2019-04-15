Karadeniz'in Efsane Yemeğini Özel Malzemelerle İstanbul'a Taşıdı

İstanbul, Beylikdüzü'nde faaliyetlerini sürüdüren Cemil Hoca Restoran'ın sahibi Cemil İmamoğlu, "Biz burayı 2 kişi kurduk. Firmamızın ismi benim mesleğimden geliyor. Benim asıl mesleğim fizik öğretmenliği, oradan esinlenerek bu ismi koyduk. Burada 5 yılımızı geride bıraktık. Bizim mıhlamamız özel. Özel getirtdiğimiz malzemelerle yapıp insanlarımızın beğenisine sunuyoruz." diye konuştu.

"BİZ AİLE OLMAYI BAŞARDIK"

Restoranın sahibi Cemil İmamoğlu, "Ağırlıklı olarak balık üzerine müşterilerimizin damak tadına hitap etmeye çalışıyoruz. Kahvaltımız birçok yerde tanınır ve bilinir. Karadeniz mutfağının kültürünü Marmara'ya getiren kırmızı et menüsü de olan bir noktayız. Ailelerin çok sevdiği bir yeriz. İnsanların bizi çok sevmesinin lezzeti mutfağımızdaki tatlar çok iyi ama bizi asıl sevdiren bizim samimiyetimiz. Biz misafirlerimizle aile olduk." ifadelerini kullandı.

EFSANE KARADENİZ LEZZETİ ÖZEL MALZEMELERLE YAPILIYOR

Cemil İmamoğlu, "Bizim mıhlamamız özel. Bunu özelleştirmek için işin kaynağına kadar indik. Mıhlamada kullandığımız mısır unu şuan bizim Karadeniz'de eski usul üretilen su değirmeninden geliyor. Tereyağ ve peynirimizi bölgemizden özel olarak getiriyoruz. Bu kıvamı her yerde tutturmak mümkün değil ama biz özel malzemelerle ve sevgimizle bunu başarıyoruz." dedi.

"HEDEFİMİZ KÖKLÜ BİR YER OLMAK"

İmamoğlu, "Dünyayı gezip dolaşan insanlar bilir. Çok köklü restoranlardan bahsedilir. Bende bu mekanın öyle bir yer olmasını istiyorum. 50 yıl sonrada var olmasını istiyorum. Aynı disiplin ve hijyen anlayışıyla çalışmaya devam ediyoruz." diyerek sözlerine son verdi.