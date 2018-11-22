Karadeniz'in Doğal Sahili Korunan Tek İli Oldu, Ziyaretçileri Arttı

SAMSUN'dan başlayıp, Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda sona eren ve 6 il, 64 ilçe, 17 bucak merkezi, 9 liman, 3 havaalanı ve birçok yerleşim birimine ulaşım sağlanan 542 kilometre uzunluğundaki Karadeniz Sahil Yolu'nun büyük çoğunluğu deniz dolgusu üzerine inşa edildi. Karadeniz Sahil Yolu Projesi hazırlanırken, Ordu'da, 5 kilometrelik şehir içi geçişte dolgu yapılmasına karşı çıkanlar günler süren yürüyüşler düzenleyerek isteklerini kabul ettirmişti. Karadeniz'de sahil yolunun deniz dolgusu ile geçirilmediği tek il olan Ordu, doğal plaj ve sahillerini görmeye gelenleri ağırlıyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, iyi ki sahili koruduklarını belirterek, "Sahilin turizme yansımasını görüyoruz" dedi.

Karadeniz Sahil Yolu Projesi hazırlanırken, Ordu Altınordu'da, 5 kilometrelik şehir içi geçişte dolgu yapılmasına karşı çıkan Ordulular, 1994 yılında yaklaşık 10 bin kişiyle sahilde yürüyüşler düzenlemişti. Ordu halkı günler süren yürüyüşler düzenleyerek isteklerini kabul ettirmişti. Yol, sahilde dolgu yerine şehir içerisinden geçirildi. Karadeniz'de sahil yolunun deniz dolgusu ile geçirilmediği tek il olan Ordu'da ziyaretçiler kentin kalan doğal plaj ve sahillerini görmeye geliyor. Kentte, Ordu Çevre Yolu Projesi hazırlandı. 2012 yılında inşaatına başlanılan 19 kilometrelik Çevre Yolu'nun çalışmaları sürüyor. Yol şehir içerisinden değil Çevre Yolu'ndan verilecek. Deniz dolgusu yapılmayan Ordu sahili bisiklet, yürüyüş yolları, parklar, yeşil alanlar ve sosyal etkinlik alanları ile donatıldı. Ordu'da doğal sahil ve plajlarda korunmuş oldu.

'EN MÜKEMMEL SAHİLE SAHİBİZ'

Orduluların geçmişte yaptığı yürüyüşün önemine değinen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, "Özellikle Karadeniz illeri arasında, genellikle sahil yapısını, uluslararası yolun geçtiği standartları bildiğimiz için bunu yüksek sesle söylüyoruz; gerçekten sahili bozulmayan, 117 kilometrelik uzun sahiliyle, sahil temizliğiyle, mavi bayraklı plajlarıyla, özellikle de sahilden otoyol, çevre yolu geçmemesi dolayısıyla en mükemmel sahile biz sahibiz. Bunu da iddia ediyoruz. Bu çerçevede gerek Altınordu, gerekse Fatsa ve Ünye sahilimiz hem halkına hizmet noktası, hem de turizme katkı, çevre düzeni, yeşil alan, maviyle yeşilin buluşma noktası açısından baktığınızda en mükemmel sahile sahip olduğumuzu ifade ediyoruz" dedi.

'İYİ Kİ SAHİLİ BU ŞEKİLDE KORUMUŞUZ'

Sahilin turizme yansımasını gördüklerini, Boztepe ile de daha önem kazandığını vurgulayan Tekintaş, "Bunu özellikle Boztepe'mizle taçlandırıldığı için Altınordu ve Büyükşehirin merkezi olarak görüyoruz. İyi ki 90'lı yıllarda buradan proje yapılıp 'sahil yolu buradan geçecek' diye ifade edildiğinde tüm sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler bir araya gelerek buradan geçmemesini, sahilin bozulmaması gerektiğini ifade etmiştik. O süreçte yürüyüşler de yapılmıştı. İyi ki bunu ortaya koymuşuz, sahili bu şekilde korumuşuz. Bunun şimdi meyvesini, verimini, şehre katkısını görüyoruz. O gün yol yürüyerek de derdini anlatan tüm katılımcılara o günkü şartlarda verdiğimiz mücadele için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

KARADENİZ SAHİL YOLU

Samsun'dan başlayıp, Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda sona eren, 542 kilometre uzunluğundaki Karadeniz sahil yoluyla 6 il, 64 ilçe, 17 bucak merkezi, 9 liman, 3 havaalanı ve birçok yerleşim birimine ulaşım sağlanıyor. Yolun inşasında, 138 milyon metreküp kazı- dolgu, 180 milyon ton tahkimat, 3 milyon metreküp beton imalatı gerçekleştirildi. Yaklaşık 4,2 milyar dolara mal olan Karadeniz Sahil Yolu'nda 27 kilometre uzunluğunda 263 köprü, 41 kilometre uzunluğunda 12 tek tüp tünel, 18,5 kilometre uzunluğunda 20 çift tüp tünel bulunuyor. Karadeniz Sahil Yolu 2007 yılında tamamlanarak trafiğe açıldı.

- Ordu