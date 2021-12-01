KARADENİZ'İN DALGALARI TAŞLARI SAHİL YOLUNA SÜRÜKLEDİ

RİZE (DHA) - RİZE'de, kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle Karadeniz'de oluşan dalgalar, Fındık ilçesinden geçen sahil yoluna ulaştı. Dalgaların sürüklediği taşlar, yola dolunca ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Ekipler, trafiğin kontrollü sağlandığı bölgede önlem alıp temizlik çalışması başlattı.

Kentte gece başlayan yağış, bugün öğle saatlerinde etkisini arttırdı. Fındıklı ilçesi Gurupit mevkisinde kuvvetli yağış ve beraberindeki fırtınayla Karadeniz'de oluşan dalgalar sahil yoluna ulaştı. Dalgaların sürüklediği irili ufaklı taşların yola dolmasıyla sürücüler zor anlar yaşarken, ulaşımda da aksamalar oluştu. Karayolları ekipleri, dalgaların şiddetini arttırdığı anlarda Artvin- Rize güzergahındaki yolu ulaşıma kapatıp, olumsuz bir durum yaşanmasını önledi. Ekiplerin, zaman zaman diğer şeritten trafiği kontrollü olarak sağladığı bölgede önlem alınıp temizlik çalışması da başlatıldı.