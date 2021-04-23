Karadeniz'in "çok yüksek risk" kategorisindeki 7 ilinde sessizlik hakim

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek risk" kategorisinde bulunan Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Gümüşhane, Artvin ve Bayburt'ta sakin günlerden biri daha yaşanıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek risk" kategorisinde bulunan Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Gümüşhane, Artvin ve Bayburt'ta sakin günlerden biri daha yaşanıyor.

Salgınla mücadele amacıyla 26 Nisan Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Trabzon'da sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

Şehir merkezindeki Atatürk Alanı, Meydan Parkı, Kahramanmaraş ve Kunduracılar caddeleri ile Uzun Sokak başta olmak üzere tüm cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Trafiğin düşük seviyede olduğu kentte polis ekipleri, araçları denetledi.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri de bazı cadde ve sokaklardaki altyapı çalışmalarını sürdürdü.

Ordu

Ordu'da kısıtlama kapsamında ana cadde, sokak, meydan ve sahil kesimleri boş kaldı.

Kentte kolluk kuvvetleri denetimlerini sürdürüyor. Trafik ekipleri de araçları durdurarak sürücülerin izin belgelerini kontrol ediyor.

Kısıtlama kapsamında bazı vatandaşların evlerine yakın market ve fırınlara giderek alışveriş yaptıkları gözlendi.

Gümüşhane

Gümüşhane'de de sakin bir gün yaşanıyor.

Kentin yoğun noktalarından Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile 15 Temmuz Zafer Meydanı ve Fatih Parkı'nda sessizlik hakim.

Sokakta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında kısıtlamadan muaf olanlar haricinde kimsenin olmadığı gözlendi.

Polis ekipleri, kısıtlamaya ilişkin denetimlerini sürdürüyor.

Artvin

Artvin'de Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde cadde ve sokaklarda sakin bir gün yaşanıyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı sonrası İnönü, Cumhuriyet ve Şehit Dursun Acar caddeleri başta olmak üzere tüm cadde, sokak, park ve meydanlar sessizliğe büründü.

Polis ekipleri, şehrin farklı noktalarında oluşturdukları kontrol noktalarında araçların sokağa çıkma izin belgelerinin olup olmadığını denetliyor.

Öte yandan Artvin-Ardahan, Artvin-Rize kara yolunda da trafiğin düşük seviyede olduğu gözlendi.

Bayburt

Bayburt da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sakin bir gün geçiriyor.

Kent merkezinin işlek noktalarından Cumhuriyet ve Türkistan caddelerinde sessizlik hakim.

Polis ekipleri, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Giresun

Giresun'da kısıtlama nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kentin en işlek caddelerinden Gazi Caddesi, Cemal Gürsel Caddesi ve Atatürk Meydanı'nda sessizlik hakim oldu.

Güvenlik güçleri, kentin bazı noktalarında sokakta olanların kontrollerini yaptı.

Bazı vatandaşlar, evlerine yakın market ve fırınlardan alışveriş yaptı, bazıları da cuma namazını kılmak için camilere gitti.

Rize

Rize'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yoğun kullanılan Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı boş kaldı.

Güvenlik güçleri, kısıtlama kapsamında cadde ve sokaklarda tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol ediyor.

Belediye ekipleri de belli noktalarda yol onarım ve kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında hafriyat çalışmalarını sürdürüyor.

Bazı vatandaşlar, cuma namazı için evlerine yürüme mesafesindeki camilere gitti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı