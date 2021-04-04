Karadeniz'in "çok yüksek risk" kategorisindeki 7 ilinde sessizlik devam ediyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek risk" kategorisinde bulunan Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Gümüşhane, Artvin ve Bayburt'ta, sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci günü de sakin geçiyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek risk" kategorisinde bulunan Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Gümüşhane, Artvin ve Bayburt'ta, sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci günü de sakin geçiyor.

Salgınla mücadele amacıyla 5 Nisan Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında "çok yüksek risk" kategorisinde bulunan Trabzon'da sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

Kentte, Atatürk Alanı'ndaki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı, Kahramanmaraş ve Kunduracılar caddeleri ile Uzun Sokak en sakin günlerinden birini daha yaşadı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehir merkezindeki Gazipaşa Caddesi'nde başlattıkları altyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ordu, Giresun, Rize, Gümüşhane, Artvin ve Bayburt'ta da cadde, sokak, meydan ve sahiller boş kaldı.

Vatandaşların kısıtlamaya uydukları, bazılarının ise yakın market ve fırınlara giderek alışveriş yaptıkları gözlendi.

Polis ve jandarma ekipleri cadde ve sokaklarda, kent giriş çıkışlarında kısıtlamaya ilişkin denetimlerini sürdürüyor.

Belediye ekipleri de belli noktalarda temizlik çalışması yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci