Karadeniz'in çalışkan kadınları, pandemide de tempo düşürmüyor
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Karadeniz'in çalışkan kadınları, pandemide de tempo düşürmüyor

07.03.2021 14:33 | Son Güncelleme: 07.03.2021 14:37
Karadeniz'in çalışkan kadınları, pandemide de tempo düşürmüyor

DOĞU Karadeniz'de çalışma azimleriyle örnek olan yöre kadınları, yoğun çalışma tempolarını, pandeminin yanı sıra pek çok özel günde de düşürmüyor.

DOĞU Karadeniz'de çalışma azimleriyle örnek olan yöre kadınları, yoğun çalışma tempolarını, pandeminin yanı sıra  pek çok özel günde de düşürmüyor. Karadenizin cefakar kadınları zor doğa koşulları altında keyiflerinden ödün vermeden kemençe eşliğinde çalışıyor. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Karadeniz Bölgesi'nin kırsal kesimlerinde yaşayan kadınlar, genç yaşlardan itibaren aile bütçelerine katkıda bulunmak için çalışıyor. Karadeniz'de kadınlar, her mevsim çalışkanlıkları ve azimleri ile takdir topluyor. Bölgenin zorlu doğa koşullarına rağmen yaz kış, bağ, bahçe ve tarlalarda çalışan kadınlar çay ve fındık topluyor, ot kesip, hayvanlarının bakımını yapıyor. Pandemiye rağmen boş durmayan kadınlar; kışlık yiyecek ve yakacakları için zorlu doğa koşullarına aldırış etmeden sarp yamaçlarda arı gibi çalışıyor. Yılın dört mevsimi çalışan kadınlar, havaların güneşli geçtiği günleri de değerlendirip, ormanda kışlık yakacak ihtiyaçlarını hazırlıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla kalkan, güne ev işlerini ve hayvanlarını beslemekle başlayan kadınlar, tüm günlerini arazide ormanlık alanlarda geçiriyor.

Her mevsim dışarıda farklı işlerle uğraşan kadınlar, lahana, patates, mısır ve fasulye yetiştiriyor, sırtında odun ve onlarca yük taşıyor. Her alanda kendini gösteren, çalışma azimleriyle örnek olan Karadeniz kadınları, yoğun çalışma tempolarını, salgında bile düşürmedi. Kadınlar ağır doğa koşulları ve zor coğrafyada kemençe eşliğinde kimi gün horon teperek, tempoyu hiç düşürmeden çalışmaya devam ediyor. 'BİZİM HER GÜNÜMÜZ BÖYLE GEÇİYOR'Köyünde tarla işleri ile uğraşan Mukadder Öksüz,  "Patateslerimizi dikiyoruz. Her gün çalışma. Bizim her günümüz böyle geçiyor" diye konuştu. Havaların ısınması ve cemrenin toprağa düşmesinin ardından bahçesinde çalışan Mine Öksüz, "Çalışıyoruz, çalışacağız dağlarda kar var. Cemre toprağa düştü. Biz kazmaları elimize aldık, ekmek peşine, çoluk çocuk geçindirme peşine düştük çalışıyoruz" dedi. Kızları ve gelinleri ile birlikte bahçesinde çalışan Rüveyda İsak ise, "Bizde durmak yok. Ne yapalım oturan otuyor, biz oturamıyoruz. Biz böyle çalışıyoruz" diye konuştu.

Karadeniz'in çalışkan kadınları, pandemide de tempo düşürmüyor
Karadeniz'in çalışkan kadınları, pandemide de tempo düşürmüyor
Karadeniz'in çalışkan kadınları, pandemide de tempo düşürmüyor
Karadeniz'in çalışkan kadınları, pandemide de tempo düşürmüyor
Karadeniz'in çalışkan kadınları, pandemide de tempo düşürmüyor
Karadeniz'in çalışkan kadınları, pandemide de tempo düşürmüyor
Karadeniz'in çalışkan kadınları, pandemide de tempo düşürmüyor
Karadeniz'in çalışkan kadınları, pandemide de tempo düşürmüyor
Karadeniz'in çalışkan kadınları, pandemide de tempo düşürmüyor
Karadeniz'in çalışkan kadınları, pandemide de tempo düşürmüyor
Karadeniz'in çalışkan kadınları, pandemide de tempo düşürmüyor
Karadeniz'in çalışkan kadınları, pandemide de tempo düşürmüyor
Karadeniz'in çalışkan kadınları, pandemide de tempo düşürmüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İnan KALYONCU

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