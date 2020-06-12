Karadeniz'in bereketli ovasında çeltik mesaisi Karadeniz'in bereketli ovasında çeltik mesaisiSAMSUN'un en bereketli topraklarına sahip Bafra Ovası'nda üreticiler, eylül ayındaki çeltik hasadına hazırlanıyor.

Karadeniz'in bereketli ovasında çeltik mesaisi

SAMSUN'un en bereketli topraklarına sahip Bafra Ovası'nda üreticiler, eylül ayındaki çeltik hasadına hazırlanıyor. Tarım arazilerinde ter döken üreticiler, tohum ve ekim çalışmalarını sürdürürken, ziraat odası yetkilileri de, geçen yıl 830 kilogram olan rekoltenin, hava şartlarının elvermesi halinde 1 tonu bulacağını ön görüyor.

Çeltik üretiminde Türkiye'nin ikinci ovası olan Bafra Ovası'nda çiftçiler, hummalı çalışmalarını sürdürüyor. Yaklaşık 150 bin dekar alanda, çeltik yetiştiren 2 bin 315 üretici, eylül ayındaki hasada hazırlanıyor. Çalışmalarına mayıs ayında başlayan üreticiler, önce arazilerini düzleştiriyor, ardından da toprağa gübre atıyor. Ortalama her gün 10 dönümlük alanı yaklaşık 20 santimetre su ile dolduran üreticiler, 2 günlük bekleyiş sonrası çeltik tohumunu toprakla buluşturuyor. Yaklaşık 5 günün ardından yeşeren çeltikler, 4 ay sonra hasada hazır hale geliyor. Üreticiler, 4 aylık süre zarfında da yine bahçelerinin bakımını ihmal etmeyip, ilaç, gübre ve sulama işlerine devam ediyor. Tarım arazilerinde ter döken üreticiler, hasadın bereketli geçmesini temenni ederken, ziraat odası yetkilileri de, geçen yıl 830 kilogram olan rekoltenin, hava şartlarının elvermesi halinde 1 tonu bulacağını ön görüyor.

'BU SENE REKOLTEDEN UMUTLUYUZ'

Bafra Ovası'nın, Karadeniz'in incisi olduğunu belirten Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, hava şartlarının elverişli olmasıyla çeltikte verim ve kalitenin artacağını söyledi. Tosuner, "Bu yıl Tarım ve Orman Bakanlığı, Edirne tarafından ekim az olduğu için Samsun'a yaklaşık 5 bin dekar damlama sulama ve yüzde 75 hibe destekli tohum tahsis etti. Bafra, bu tahsisten 2 bin 500 dekar alanda yararlandı. 2020 yılının hava şartlarından dolayı bazı sıkıntılar oldu, özellikle ekimlerde sıkını çektik. Ancak bugünden itibaren yetkililerden de aldığımız bilgilere göre önümüzde parlak ve tarıma elverişli bir hava olacak. Hava şartları böyle giderse üretim de çok iyi olur. Özellikle çeltik suyun içinde büyüyen bir mahsul ve su ne kadar sıcak olursa o kadar kaliteli ve verimli olur. Ev kredisi düştü ve birçok kredi imkanı verildi. Tarımla uğraşan kişilere de hak tanınması gerekiyor. Geçen sene rekolte 830 kiloyu buldu. Hava şartları böyle devam ederse bu seneden umutluyuz. Umutlarım; bu yıl çeltikte 1 tonu buluruz yönünde" dedi.

'MAYIS SOĞUK GEÇTİ; ZORLANDIK'

Üretici Şükrü Derebey de ekilen mahsulün hasat öncesi fiyatının belirlenmesi isteyerek, 'Bu yıl ise 150 dönümde ekim yapıyoruz. Bu yıl bizi biraz zorladı, çünkü mayıs ayı soğuk geçti. Soğuktan etkilenen çiftçilerimiz, ikinci ekimini yaptı. 10 Mayıs'ta çeltik ekimine başladık. 10 Haziran itibariyle ekim de bitti. Bizim ülkemizde ne yazık ki hububatın, çeltiğin, arpanın fiyatı belli değil. Biz çeltiği ektik ama fiyatı ne olacak bunu bilmiyoruz. Bu konuda çiftçimiz sıkıntı yaşıyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA