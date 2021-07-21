Karadeniz'in bazı kesimlerinde yarın kuvvetli yağış bekleniyor
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Karadeniz'in bazı kesimlerinde yarın kuvvetli yağış bekleniyor

Karadeniz'in bazı kesimlerinde yarın kuvvetli yağış bekleniyor
Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Güncel

Düzce, Zonguldak, Bartın ve Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde yarın yerel olarak kuvvetli yağış tahmin ediliyor.

Düzce, Zonguldak, Bartın ve Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde yarın yerel olarak kuvvetli yağış tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde havanın parçalı, yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi Osmaniye çevreleri, Adana'nın kuzey ve doğu kesimleri, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde yerel düzeyde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların Düzce, Zonguldak, Bartın ve Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel bakımdan kuvvetli olması bekleniyor.

Orta Karadeniz ve Ege'de fırtınamsı rüzgar öngörülüyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

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