Karadeniz'in bazı kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor
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Karadeniz'in bazı kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor

Karadeniz'in bazı kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor
Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Güncel

Çorum, Amasya, Tokat, Samsun çevreleri ile Kastamonu ve Sinop'un iç kesimlerinde öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Çorum, Amasya, Tokat, Samsun çevreleri ile Kastamonu ve Sinop'un iç kesimlerinde öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün öğleden sonra Çorum, Amasya, Tokat çevrelerinde başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanağın zamanla Kastamonu ve Sinop'un iç kesimleri ile Samsun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışın gece yarısına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dik yamaçlarda heyelan riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

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