Karadeniz'in bazı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı
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Karadeniz'in bazı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı

Karadeniz'in bazı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı
Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı - Haberler | Ekonomi

Giresun'un doğu ve Trabzon'un batısı ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli, Trabzon'un doğusu ile Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış bekleniyor.

Giresun'un doğu ve Trabzon'un batısı ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli, Trabzon'un doğusu ile Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

Ülkenin Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, İstanbul, Kocaeli, Düzce, Zonguldak, Bartın, Ordu ve Erzincan çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Sakarya'nın kuzey ve Van'ın doğu kesimlerinde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak, diğer yerlerin de az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Giresun'un doğu ve Trabzon'un batısı ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli (30-60 kilogram/metrekare), Trabzon'un doğusu ile Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (100-200 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

Bu sebeple sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı

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