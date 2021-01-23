Karadeniz'in 2020 yılı ihracatında Trabzon başı çekti
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Karadeniz'in 2020 yılı ihracatında Trabzon başı çekti

23.01.2021 10:59 | Son Güncelleme: 23.01.2021 11:02
Karadeniz'in 2020 yılı ihracatında Trabzon başı çekti

Trabzon, 2020'de yapılan 1 milyar 60 milyon 807 bin 778 dolarlık ihracat payı ile Karadeniz Bölgesi illeri arasında ilk sırada yer aldı.

Trabzon, 2020'de yapılan 1 milyar 60 milyon 807 bin 778 dolarlık ihracat payı ile Karadeniz Bölgesi illeri arasında ilk sırada yer aldı.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Karadeniz'deki 18 ilden geçen yıl 4 milyar 486 milyon 225 bin 629 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Söz konusu dış satımda 1 milyar 60 milyon 807 bin 778 dolarlık payı ile bölge ihracatının yüzde 24'ünü karşılayan Trabzon ilk sırada yer aldı.

Trabzon'u 729 milyon 257 bin 412 dolarla Samsun ve 436 milyon 786 bin 727 dolarla Zonguldak takip etti.

2020'de 126 ülkeye ihracat yapıldı

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, Karadeniz Bölgesi illeri içinde ihracat liderliğini elinde bulunduran Trabzon'un gerek ihracatçı firma sayısı gerekse ihracat performansıyla her dönem ön planda olduğunu söyledi.

Trabzon'dan ihraç edilen ürün çeşitliliğinin de her geçen gün arttığını dile getiren Kalyoncu, kentten 2020'de 126 ülkeye ihracat yapıldığını ifade etti.

Trabzon'un, geçen yılki ihracatı ile Türkiye geneli ihracatta da 16'ncı sıraya yükseldiğini vurgulayan Kalyoncu, "Trabzon, ülkemiz genelinde 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştiren iller arasında yer aldı ve Karadeniz Bölgesi illeri içinde de 1 milyar dolar üzerinde ihracat gerçekleştiren tek il oldu." diye konuştu.

Kalyoncu, Trabzon'dan dünyanın tüm kıtalarına ihracat yapıldığına dikkati çekerek, "İhraç edilen ürün çeşitliliği de her geçen yıl arttı. Trabzon ihracatının 2021 yılında da çok daha üst noktalara ulaşması konusunda ümitliyiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meltem Yılmaz Karakurum

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