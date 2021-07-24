Karadeniz illerinden İstanbul'a dönüşte yoğunluk yaşanıyor
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Karadeniz illerinden İstanbul'a dönüşte yoğunluk yaşanıyor

Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Kurban Bayramı sonrası dönüş yoluna geçen sürücüler, İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde yoğunluk oluşturuyor.

Kurban Bayramı sonrası dönüş yoluna geçen sürücüler, İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde yoğunluk oluşturuyor.

Tatillerini memleketlerinde geçiren vatandaşların, yaşadıkları yerlere dönüş yolculuğu devam ediyor.

Dönüş yolundaki sürücüler, D-100 kara yolunun Eskipazar ilçesi sınırlarından geçen 13 kilometrelik kesiminde yoğunluğa neden oluyor.

Karadeniz illerinden özellikle İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi büyük şehirlere gitmek isteyen vatandaşların kullandığı Kemikli rampalarında trafik yavaş fakat akıcı seyrediyor.

Kontrollerini aralıksız sürdüren Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Karadeniz illerinden İstanbul'a dönüşte yoğunluk yaşanıyor
Karadeniz illerinden İstanbul'a dönüşte yoğunluk yaşanıyor
Karadeniz illerinden İstanbul'a dönüşte yoğunluk yaşanıyor
Karadeniz illerinden İstanbul'a dönüşte yoğunluk yaşanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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